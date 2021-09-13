1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rus ajanı PKK'nın Sincar sorumlusu

Rus İstihbarat Örgütü FSB'ye bağlı 'Mazlum Rus' kod adlı terörist PKK'nın sözde Sincar sorumlusu oldu.
13 Eylül 2021 07:05
+Aa- Yazdır
Rus ajanı PKK'nın Sincar sorumlusu

Sincar'da bulunan Ezidi kaynaklar ve Irak güvenlik biriminden aldığımız bilgilere göre aslen Rusya'nın Çelyabinsk şehrinden olan Mazlum Rus isimli terörist, 2000'li yılların başında FSB'ye angaje oldu ve bir süre Gürcistan ve Ermenistan'da faaliyet yürüttü. Sincar Ezidilerinden eski Irak ordusu mensubu Fayad Aziz, PKK'nın bölge sorumlusu olarak Said Hassan'ı gösterdiğini ancak gerçekte tüm yetkinin Mazlum Rus isimli militanda olduğunu söyledi. Irak güvenlik kaynakları, teröristin Türkiye, Suriye ve Irak'ta birçok eyleme katıldığını ve Rus İstihbaratı tarafından desteklendiğini belirtti. Öte yandan Mazlum Rus kod adlı militana sahte Sincar kimliği çıkarıldığı ve YBŞ yetkilisi olarak Irak Savunma Bakanı, Irak İstihbaratı ve Başbakan Mustafa Kazımi ile görüştürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

KUŞATILAN MİLİTANLARI 'YAKIN' TALİMATINI VERDİ

Rus İstihbarat Teşkilatı FSB tarafından devşirilen Mazlum Rus, ilk terör eğitimini Ermenistan'da PKK militanlarına ait Vardenes ve daha sonra Karabağ-Kelbecer bölgelerindeki terör kamplarında aldı. Ermeni ve Rus vatandaşı militanların ağırlıkta olduğu Ağrı Kartalları grubunun lider isimlerinden Mazlum Rus, Suriye'de PKK bünyesindeki Nubar Ozanyan Taburu'nun da kurucusu oldu. Rus vatandaşı PKK militanı ayrıca Hakkari, Şırnak, Van, Bingöl, Ağrı ve Kuzey Irak'ta birçok saldırıda aktif rol aldı. Türkiye'de Hendek provokasyonlarının da etkin isimleri arasında yer aldı. Beraberinde 60'tan fazla Ermeni, Rus ve Sırp militan ile Hendek provokasyonuna katılan Mazlum Rus Türk güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlardan sağ kurtulmayı başardı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kendi maiyetindeki militanların kuşatılması sonrası "Hiçbir biçimde sağ olarak ele geçirilmesinler, yakın'' emri de Mazlum Rus tarafından verildi. Terör örgütü PKK daha sonra 'DNA testi dahi alınmasın diyerek tamamını yaktığı bu militanların Türk asker ve polisleri tarafından yakıldığı propagandasını yaptı. Güneydoğu'da bölücü güçler tarafından 2015 yılında başlatılan Hendek provokasyonuna Rus Dışişleri resmi açıklama ile tepki göstermişti.

MİT'İN YAKIN TAKİBİNDEYDİ

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yakın takibinde olan Mazlum Rus ve Said Hasan'a Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Sincar'a hava operasyonları düzenlendi. Yerel kaynaklar, farklı noktalarda gerçekleşen operasyonlarda 18 teröristin imha edildiğini doğrularken vurulan isimler arasında Said Hassan ve Mazlum Rus da bulunuyordu. İlk saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Mazlum Rus, PKK'nın eski bir okuldan sağlık merkezine çevirdiği Sincar'ın batısındaki El Sakiniye köyüne getirildi. MİT'in elde ettiği saha istihbaratlarına paralel bombardıman uçaklarının hava operasyonu düzenlediği terör noktası yerle bir edilirken Mazlum Rus'un da öldüğü açıklandı. Sahada konuştuğumuz bazı isimler, Mazlum Rus'un olay mahallinden sağ olarak çıkarıldığını iddia etti. Operasyon sonrası örgüt tarafından yayınlanan haberlerde Mazlum Rus ismi Mazlum Roj olarak servis edildi.

Yılmaz Bilgen
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 42 gözaltı kararı
13 Eylül 2021 09:20		 Yargıtay'dan eski Müsteşar Erdem'in 'beraat' kararına itiraz
13 Eylül 2021 08:54
Casusluktan İHA da çıktı
13 Eylül 2021 06:15		 Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
12 Eylül 2021 13:08
3 eski subay tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı
12 Eylül 2021 12:40		 Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
12 Eylül 2021 12:36
Eren-2 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
12 Eylül 2021 10:06		 FETÖ, gözlerinden öpüp, bayram harçlığı göndermiş
11 Eylül 2021 16:32
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
11 Eylül 2021 12:56		 FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 100 tutuklama
10 Eylül 2021 19:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:31 - Dolar haftaya nasıl başladı?09:30 - Helikopterden ceza yediler09:28 - İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı09:27 - Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti09:20 - Balıkesir'de FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 42 gözaltı kararı09:20 - Yüz yüze eğitim istihdama yaradı
09:18 - İlk hafta 'yüz yüze' böyle geçti09:15 - Dairelerin kira artışı yüzde 50'yi aştı! İşte il il kira fiyatları09:09 - Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın09:07 - 'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü08:58 - Belediye Başkanı 'avcıyım' dedi kaçakçı çıktı08:54 - Yargıtay'dan eski Müsteşar Erdem'in 'beraat' kararına itiraz
08:43 - Thodex soruşturması yurt dışına uzandı08:39 - Başkent'te denetimden kaçarken 2 polise çarpan sürücü yakalandı08:31 - 272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras08:25 - Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi08:15 - Konum uygulamasından yapılan gizli takip boşanma delili sayıldı
08:02 - İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Üç hakimden biri başkan seçilecek
Ameliyat için özel hastaneye yönlendiren doktor cezadan kurtulamadı
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Hizmet sürelerinin çakışması nedir? Nasıl değerlendirilir?
PCR ve maske temiz çıktı
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memur maaşı 3
şu an çalan şarkı 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 3
basketbol 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
diğer virüsler nereye saklandı 1
çizgi film 1
şu anda dinlenen şarkı 1
itiraf 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam