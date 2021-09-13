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Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle geçen yıl ciddi kan kaybeden özel okullar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemle ilgili olarak "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" açıklamasının ardından pandeminin yaralarını sarmaya başladı. Okulların yeniden kapanmayacağı yönündeki açıklamaların ardından veliler, kayıt için özel okullara yöneldi
13 Eylül 2021 07:15
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Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu

Gazetemize konuşan Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKUR-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Enis Şener, "Pandeminin ilk döneminde insanlar, sürecin nereye evrileceğini kestiremedi. Bu nedenle yüzde 10 bandında özel okullardan devlet okullarına geçişi söz konusu oldu. Şuan için özel okulların öğrenci sayısında artış yaşanıyor. Bu artış, pandeminin başındaki kaybı telafi etti" dedi.

Pandemi döneminde açılan ve kapanan kurum sayısıyla ilgili de bilgi veren Şener, "Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından eylül ayı itibariyle 845 kurumun kapandığı ifade ediliyor. Buna karşın elimizde 650 kurumun ruhsatlandırıldığı bilgisi var" diye konuştu.

Enis Şener, sektörde lise kademesinde daralma olduğunu ifade ederek, "Şu an 'üniversiteye hazırlık kursu' veya 'LGS'ye hazırlık kursu' adı altında ruhsatlı kursların en az iki katı kadar ruhsatsız kurs tezahür etmiş" açıklamasını yaptı.

Ruhsatsız kurslarla ilgili güvenlik sorunu olduğuna da dikkat çeken Şener, "Kontrolsüz bir alan tezahür ettiği için FETÖ'den ihraç edilmiş eğitimci kitlesinin çoğu, kendilerine burada bir sığınak buldu. Buralar güvenlik anlamında da ciddi tehlikeler içeriyor. Bu alanda ciddi bir denetime ve bu alanın tekrar düzenlenmesine ciddi ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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