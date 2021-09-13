Konum uygulamasından yapılan gizli takip boşanma delili sayıldı

İstanbul'da eski tur rehberi Elçin Y. Ç., 2015'te İtalya'nın Bologna şehrinde nikah masasına oturduğu kocası turizmci Barış Ç.'nin bitmek tükenmek bilmeyen kıskançlık krizleri nedeniyle hayatı çekilmez hale gelince soluğu Aile Mahkemesi'nde aldı. Yıllarca psikolojik baskı yaşayan kadın için bardağı taşıran son damla ise, kocasının kendisine ait telefondaki konum uygulamasından kendisini takip etmesi oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu Elçin Y.Ç. ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Barış Ç., İtalya'nın Bologna şehrinde evlendi. Çift, 3 yıl önce İstanbul'a gelerek Kınalıada'da yaşamaya başladı. Dava dosyasında yer alan tanıkların iddialarına göre Barış Ç., evlendikten kısa bir süre sonra kıskançlık krizleri yaşamaya başladı. Eşinin giydiği kıyafetten sürdüğü ojenin rengine kadar karışıp tesir etmeye çalıştı. İtalya'da 4 yıl önce bir erkek çocuk dünyaya getiren kadın, eşinin baskıcı tutumu nedeniyle zor bir dönem geçirdi.

Taraflar arasındaki kıskançlık krizinin boyutu ise her geçen gün artarak devam etti. Mart ayında eşinin baskılarına bir yenisinin eklendiğini fark eden mağdur kadın B.Y., eşi tarafından takip edildiğini öğrendi. Kendisine ait telefonda bulunan "BUL" uygulamasından eşinin kendi telefonuna mail adresinin gizlice eklendiğini fark eden kadın, eşiyle bu durumu konuşmak istediğinde ise 'Benden saklayacağın bir şey mi var' sözleriyle psikolojik şiddete maruz kaldı. Dava dosyasındaki detaylara göre, Barış Ç.'nin annesi de, gelininin taktığı yüzükten, giymesi gereken ayakkabıya kadar müdahalede bulundu. Davanın bazı tanıkları, Barış Ç.'nin eşinin kolunu morartıp şiddet ve baskı uyguladığını belirtirken, bazı tanıklar ise çiftin arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını öne sürdü.

"KANSEROJEN OLABİLİR" DEYİP GİYSİLERİ ALMADI

Elçin Y.Ç.'nin annesi G.Y. ise, damadının kızına hakaret edip şiddet uyguladığını öne sürüp, rehbar olan kızını çalıştırmadığını belirtirken, bu evliliğe en başından onay vermediğini belirten ablası E.Y.A. ise, Barış Ç.'nin takıntıları olduğunu kaydederek, "Annem ve babam torunları olduğunda büyük hevesle alışveriş yapıp İtalya'ya bebeği görmeye gittiler. Ancak götürdükleri bebek eşyalarını geri getirdiler. Çünkü Barış'ın takıntıları vardı.

Bu kıyafetlerin kanserojen olabileceğini söyleyip kullanmayacaklarını söylemiş. Barış bebeğin içeceği suya dahi müdahale ediyordu. Kasım 2018'de İtalya'dan gelip adaya yerleştiler. Kardeşime gelip seni ve yeğenimi göreyim dedim. O da bana sadece bakkala, markete gittiğini, google maps'ten izlendiğini, Barış'ın kendisini sürekli takip ettiğini uzun süre evden ayrılamayacağını söyledi ve gelmemi istemedi" diye ifade verdi.

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan mağdur kadın, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı.

Eşinin kendisine yaşattıkları sonrası maddi ve manevi olarak büyük bir çöküntü yaşadığını kaydeden genç kadın, herhangi bir tazminat talebi olmadan boşanmak istedi. Mahkeme, cep telefonunun mobil servisinden eşinin gizlice izleyen kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmasına hükmetti. Öte yandan eşini sadakatsizlikle suçlayan Barış Ç., 3 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eşinin asılsız iddialarda bulunduğunu ve dava dosyasına rapor ekleyen Pedagog B.Ö. hakkında 'Görevi suistimal'den şikayetçi oldu.

EŞLER VE ARKADAŞLAR ARASINDA KAÇAK TAKİP NASIL YAPILIYOR?

Dünyaca ünlü telefonda bulunan 'konum izleme' özelliği BUL uygulaması üzerinden yapılıyor. Bu özelliky, konum takip etmek isteyen kişi tarafından kolaylıkla aktive edilebilir. Bunun için konumunu takip etmek istediği kişinin telefonunun şifresini bilmesi yeterli. Bu şekilde telefona izinsiz giren kişi, kendi telefonundan takip etmek istediği kişinin telefonuna bir onay gönderebilir. Karşı tarafın telefonundan da bu onayı onayladığı an konum bilgileri paylaşılmaya başlar. Bu durum takip edilen tarafından fark edilene kadar da sürer. Bunun dışında bazı kişiler casus yazılımlarla da bu konum takiplerini yapabiliyor. Evlilik birliği içerisinde olunması, eşlerin birbirlerine karşı işledikleri özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu, kişisel verileri ele geçirme suçunu veya kişisel verileri kaydetme suçunu meşru kılmamaktadır.