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Thodex soruşturması yurt dışına uzandı

Thodex kripto para vurgunuyla ilgili soruşturma yurt dışına uzandı. Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'a para aktarıldığını belirleyen savcılık, şüphelilerin buradaki kripto paralarına el konulmasını talep etti.
13 Eylül 2021 08:43
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Thodex soruşturması yurt dışına uzandı

Thodex kripto para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Ertaş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütülüyor. Öyle ki savcılık birçok resmi kurumla yazışmalar yaptı. Hem 1 numaralı şüpheli Faruk Fatih Özer'in yerinin tespiti, hem de mağdurların zararlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü.

Arnavutluk'tan iadesi istendi

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre soruşturma kapsamında en merak edilen sorulardan biri Faruk Fatih Özer'in nerede olduğu. Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer'in hala Arnavutluk'ta olduğunu belirledi. Özer'in bu ülkeden Arnavutluk'tan iadesini istendi.

Savcılık ayrıca Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'ye para aktardığını belirledi.

Buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance'deki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer'in firari, ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına da el konuldu. Para miktarı ise dudak uçuklatan cinsten. Tam 30 milyon 100 bin 78 lira.

Zarar tespiti yapılacak

Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'nda yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı'ndan Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.

MASAK'tan kara para aklama suçu yönünden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi'nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli işlemler yapıp yapmadığı gibi konularda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.

Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek cevapların ardından dosyada bulunan bin 500 kadar mağdurun zararının tespitini yapması bekleniyor.
Sabah
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