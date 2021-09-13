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Yargıtay'dan eski Müsteşar Erdem'in 'beraat' kararına itiraz

15 Temmuz ihanet girişimi sonrasında FETÖ'nün yargıdaki isimlerinden olduğu belirlenen Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
13 Eylül 2021 08:54
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Yargıtay'dan eski Müsteşar Erdem'in 'beraat' kararına itiraz

Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem, FETÖ yöneticiliği suçundan Yargıtay'da yargılandığı davada, "örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle örgütün nihai amacını bilmediği"nden hareketle TCK 30/1 maddesinde düzenlenen 'Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi, kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraat etti.

Ardından, Birol Erdem'in FETÖ üyeleriyle binlerce görüşme gerçekleştirdiği tespit edilen eşi Gülümser Erdem hakkında da 5 yıllık yargılamanın sonunda "suçu işlediğine ilişkin açık, kesin, inandırıcı delil ve şüphe bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Skandal kararlar üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Temyiz dilekçesinde Erdem'in terör örgütü yöneticiliğinden yargılanması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istenilerek, "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraatine kararı verilmesinin oluşa uygun olmadığı belirtildi. Başvuruda, Erdem'in, Kerim Tosun, Metin Özyurt, Mustafa Kemal Özçelik, Ahmet Hamsici ile İbrahim Okur'un kendisinden ve örgütsel faaliyetlerinden bahsetmeleri üzerine 'tanık' olarak ifade vermek için savcılığa gittiği belirtildi.

"BİLEBİLECEK DURUMDA"

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilen temyiz dilekçesinde, Birol Erdem'in örgütün "yargı mahrem yapılanması" içerisinde yer aldığı, eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki tecrübeleri ve örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebileceğinin açık olduğu belirtildi. Sanığın FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliğinden cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Temyiz dilekçesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Erdem'in dosyası burada yeniden görüşülecek.

1 HAT, 20 CİHAZ 4 BİN 701 GÖRÜŞME

Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in, FETÖ elebaşının tüm organizasyonlarının başındaki isim olarak bilinen Barbaros Kocakurt ile 7, 15 Temmuz soruşturmalarında haklarında işlem yapılan 115 telefon numarasıyla ise 4 bin 701 görüşme yaptığı belirlendi. Eşi ile darbe girişiminden 4 gün önce Ankara'dan yurtdışına çıkan Birol Erdem'in, 19 Temmuz'da ise Türkiye'ye döndüğü belirtildi. FETÖ üyeleriyle irtibatlı telefon numarasının, 20 ayrı cihazda kullanıldığı da tespit edildi.

HALİT TURAN
Sabah
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