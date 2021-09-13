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Belediye Başkanı 'avcıyım' dedi kaçakçı çıktı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras göreve gelir gelmez yaptığı ilk meclis toplantısında "Ben kaçak yapılaşma avcısıyım" dedi. Ancak Aras ve ailesine ait olan otelin kaçak bölümlerinin her yıl arttığı ortaya çıktı
13 Eylül 2021 08:58
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Belediye Başkanı 'avcıyım' dedi kaçakçı çıktı

Göreve gelir gelmez yaptığı ilk belediye meclis toplantısında, kaçak yapılaşmayla mücadele başlattığını iddia eden CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan otelde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıktı. Daha önce de hukuksuz yapı kayıt belgesi çıkartarak, belediyenin kiraladığı arsaya kaçak bar açan Aras'ın aynı bölgede bulunan denize sıfır otelin iskelesinin kaçak restaurant olarak hizmet verdiği öğrenilirken, otele ait bar, ofis alanı, mutfak, oto yıkama bölümlerinin de kaçak olarak oluşturulduğu belirlendi.

BARDAN SONRA OTEL DE KAÇAK ÇIKTI: 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras, 2013'te Ortakent Yahşi'de kiraladığı yaklaşık bir dönümlük araziye ortağıyla kaçak olarak Kefi Yelken Bistro Bar isimli işletme kurmuştu. Göreve gelir gelmez, ilk belediye meclis toplantısında 'Ben kaçak yapılaşma avcısıyım' diyen Aras yeni bir skandalla gündemde. Kefi Yelken Bar'a 2 kilometrelik mesafedeki Aras ve ailesine ait olan Kefi Beach Resort Oteli'nin de birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu anlaşıldı. Bodrum Yahşi Mahallesi 148 Ada 7 No'lu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde bir adet yapı kullanma izni olan bina bulunurken, restaurantta ruhsat ve eklerine aykırı imalatlar yapıldığı için yapı kullanma belgesi yok hükmünde sayılıyor. Ortakent Yahşi'deki parselin, Ahmet Aras'ın ailesine ve akrabalarına ait olduğu öğrenildi. Aras'ın 2015'te 200 bin lira sermayeyle Araslar Otelcilik Restaurant Gıda Turizm Eğlence isimli şirket kurduğu, şirketin yüzde 90'ının Ahmet Aras ve ağabey Bekir Aras'ın üzerine olduğu, baba Şevket Aras'ın ise şirkette yüzde 10'luk payı olduğu öğrenildi.

MÜDÜRİYET... MUTFAK...BAR.. HEPSİ KAÇAK: Yerleşimin 6 no'lu parselinde ise kayıtlı taşınmazların akrabalarına ait olduğu ancak kendisi tarafından kiralanarak kaçak olarak otel odalarına dönüştürüldüğü öğrenilirken, otel içerisinde kaçak oto yıkama yeri yapılıp kiraya verildiği, otelin müdüriyeti ve ofis alanı, mutfağı, barı, dondurma dükkanının da kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

İSKELEDE BALIK RESTORANI KURMUŞLAR: Otelin en dikkat çeken kaçak yapılaşması ise yasal olmayan şekilde 2014'de ruhsatlandırılan ve ruhsat süresi geçen yıl biten otelin iskelesindeki 'İskele Balık Restoran'ı oldu. Otelin kıyıyı işgal ettiği ortaya çıktı.

HER SÖYLEDİĞİ EKSİK YA DA YANLIŞ!

İddialarla ilgili ulaştığımız Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yazılı açıklamasında, Kefi Beach isimli turizm işletmesinin mülkiyetinin ailesine ait olduğunu kabul etti. Otele 2012'de yapı ruhsatı aldığını öne süren Aras, "Ancak bu proje tümüyle değil, kısmen inşa edilerek bugün konu edilen tesis hizmete açılmıştır. 2013'te düzenlenmiş yapı kullanma izin belgesi yani iskan mevcuttur" dedi.

Ancak Başkan'ın 'iskanı var' dediği bölüm sadece bir binayı kapsıyor. Aras, İskele Balık Restaurantı için de 2014'de yapı ruhsatı alındığını ve ruhsata uygun bir şekilde inşaa edildiğini söyledi. Ancak alınan iskanın süresinin 2020'de dolduğu ve yenilenmediği öğrenildi. Aras "İskele kamuya açıktır. Hem Kefi Beach'e gelenler hem de sahildeki vatandaşlar iskeleyi kullanmakta. İskelenin kullanımına özel herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir" dedi. Ancak otele ait olan iskele restoranda ticari faaliyet olduğu belirgin bir şekilde dikkat çekiyor.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN

Sabah
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