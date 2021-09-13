'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
|13 Eylül 2021 09:07
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Kütahya'da; uzun yıllardan beri Eczacılık yapan Cemile Berra Tüfekçibaşı'nın dramatik hikayesi konuşuluyor. Eczacı Cemile Berra Tüfekçibaşı subay eşinden boşandıktan sonra, sosyal sorumluluk hizmetlerinde ve Eczacılar Odasında aktif olarak gönüllü çalışmalara ağırlık verdi
Ecazı Tüfekçibaşı'nın yakın çevresine sürekli olarak, "Ben farmakolji okudum. Kesin bilgi. Kovid aşıları uygulandıktan 2 yıl sonra ölüme yol açıyor. Ben ölmek istemiyorum. Bu yüzden asla aşı olmayacağım. Sizlere de tavsiyem aşı olmayın" tavsiye ve telkinlerde bulunuyordu.
En son arkadaş grubunda aynı tavsiyelerde bulunduktan 1 hafta sonra yapılan testin pozitif çıkması üzerine, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kütahya Eczacılar Odası haysiyet Kurulu Üyesi, Eczacı Cemile Berra Tüfekçibaşı'nın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden dolayı, meslektaşlarına başsağlığı, kendisine Allahtan rahmet diliyorum" sözlerine yer verdi.
İHSAN TUNÇOĞLU
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