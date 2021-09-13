Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti
TFF 1. Lig'in 4. haftası başkent derbisine sahne oldu. Ankaragücü'nün Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla yendiği maçta, hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti birlikte maç yöneten ilk evli çift oldu.
|13 Eylül 2021 10:27
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Tarihte ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetti. Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti görev yaptı. Burak Pakkan maçın hakemi olurken, Gamze Pakkan ise 4. hakem olarak sahada ter döktü.
3 ay önce evlenen hakem Burak ve Gamze çifti aynı maça atandı. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynana maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla geçerken, karşılaşmada görev yapan hakemlerin evli olması büyük ilgi gördü.
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