İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını bildirdi.
|13 Eylül 2021 09:28
|+Aa- Yazdır
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997'si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382'si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri
13 Eylül 2021 11:40
|'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar
13 Eylül 2021 11:39
|Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi
13 Eylül 2021 11:21
|Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!
13 Eylül 2021 11:08
|'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
13 Eylül 2021 10:59
|Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
13 Eylül 2021 09:56
|İthal tohumda virüs alarmı: Domates, biber ve kabak tohumuna 'bitki sağlığı'
13 Eylül 2021 07:35
|Ameliyat için özel hastaneye yönlendiren doktor cezadan kurtulamadı
13 Eylül 2021 07:23
|Sokaktaki maskesiz ve mesafesiz görüntüler endişeyi arttırıyor
13 Eylül 2021 07:05
|Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı
13 Eylül 2021 06:30