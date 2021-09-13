1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li sandığı MHP'li belediyeyi övdü

Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'de olduğunu sanan Kılıçdaroğlu, MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı.
13 Eylül 2021 09:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bademlidere Kent Ormanı Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı.

Burada katılımcalara bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin başarılarından ve başkanların çalışmalarından bahsetti.

CHP Lideri, konuşmasında gaflarına da bir yenisini ekledi.

MHP'Lİ BAŞKANA ÖVGÜLER

Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'de olduğunu sanan Kılıçdaroğlu, MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı.

İmkansızlıklar içinde Gölbaşı'nı ayağa kaldırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü çalışmalar yapıyor. Bütün imkansızlıklara rağmen o da Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor. İnşallah önümüzdeki süreç içinde göreceksiniz. Sözüm söz." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt
13 Eylül 2021 11:35		 Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
13 Eylül 2021 09:58
Millet ittifakında yeni formül 'liderler kabinesi'
13 Eylül 2021 09:54		 AK Parti'den 2023 için tam saha siyaset
13 Eylül 2021 09:40
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
13 Eylül 2021 09:34		 272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
13 Eylül 2021 08:31
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
13 Eylül 2021 08:25		 Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti
13 Eylül 2021 01:21
Altun: 12 Eylül demokrasimizin kara bir lekesidir
13 Eylül 2021 00:52		 13 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
12 Eylül 2021 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - 'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı11:41 - Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı11:40 - Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri11:39 - 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar11:38 - Düğün magandaları yine dehşet saçtı! 11 yaşındaki çocuk vuruldu11:35 - Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt
11:32 - MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef stüdyodan kovdu11:21 - Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi11:18 - Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi11:12 - Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı11:10 - Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek11:08 - Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!
11:07 - Cevher' kod adlı terörist Gara'da etkisiz hale getirildi11:03 - Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı11:00 - Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın10:59 - 'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü10:59 - İstanbul'da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü
10:57 - 'İş yerindeki tacizler' için emsal karar! Tacizde ispat gerekmez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Üç hakimden biri başkan seçilecek
Millet ittifakında yeni formül 'liderler kabinesi'
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 1
gece telefonun çalması 2
aşı deneyimleri 2
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
memur maaşı 3
itiraf 1
harun kolçak 1
sezen aksu dinlemek 2
basketbol 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam