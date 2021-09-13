1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fatih Terim'den Şenol Güneş'e destek

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, milli takımla yolları ayrılan Şenol Güneş'e haksızlık yapıldığını savundu.
13 Eylül 2021 09:38
+Aa- Yazdır
Fatih Terim'den Şenol Güneş'e destek


Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'da yolların ayrıldığı Şenol Güneş'e haksızlık edildiğini söyledi.

"ŞENOL HOCA'YA, ARKADAŞLARINA AYIP EDİYORSUNUZ"

Terim, bir soru üzerine de milli takım teknik direktörü konusunda yaşanan olayları izlediğini belirterek, "Şu anda içinde bulunduğumuz bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna bu kadar hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, kritikler yapılır, beğenilir, beğenilmez eyvallah ama bir itibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o ne de arkadaşları. Saygı ile anmasını, sevgi ile göndermesini de bilmeliyiz. Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Yanlış yaptı, doğru yaptı. Sevapları çok fazladır. Bu nedir ya. Yoksa gelip görev yapmak, imza atmak, istenmek doğalsa, güzel ayrılmak da doğaldır. Şenol Hoca'ya, arkadaşlarına ayıp ediyorsunuz." yorumunda bulundu.

"DAHA 4 MAÇ VAR, NEDİR BU HARAKİRİ"

Milli takımın önünde 4 tane maçının olduğunu dile getiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İddiamız var. Gidebilir miyiz? Evet. Norveç'i burada yendiğimiz zaman play-off veya en iyi iki, bir şeyleri yakalayabiliriz. Bunlara motive olmamız gerekirken şimdi başladık, kim gelir. Milli takım etrafında hep beraber toplanmalı, onlara moral olmalıyız. Yardımcı olmalıyız. Ben geldin, sen geldin, ben gittim, yabancı, yerli geliyor. Bırakın onlar da kafasına göre rahat seçsinler. 4 tane maç. Ondan sonra başka bir program yapar, yeni bir yapılanma olur. Çok fazla zaman yok. Üç hafta sonra maç oynuyorsunuz. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız harakiri? Bunu anlamış değilim. Bırakın insanlar sakin kafayla karar versinler."


"GEBERTTİNİZ, ÖLDÜRDÜNÜZ, HANİ BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZDİ"

Terim, "Bu dört maçta da biz bu çocukların, milli takımın, federasyonun yanında olalım." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bugün her Türk her maçtan evvel İstiklal Marşı okuyor ve coşkuyla okuyoruz. Bu ay-yıldızı ben de Şenol da beraber göğsümüzde taşıdık. Sonra da hoca olarak taşıdık. Bizden daha fazla başka isteyen kim olabilir? İşin teknik boyutunu geberttiniz. Ekonomi boyutunu öldürdünüz, bu nedir? Bir sakinleşelim arkadaşlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 4 maç var, her şey değişir. Bu konuştuklarımızı belki gülerek anarız. Ne yaptık? Biz neler yapmıştık, ne hata etmiştik. Durun bakalım, hakem daha düdüğü çalmadı. Hani biz bitti demeden bitmezdi? Şu an tam zamanı işte arkadaşlar lütfen."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
13 Eylül 2021 11:41		 Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti
13 Eylül 2021 10:27
Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
12 Eylül 2021 21:57		 'Fatih Terim'in milli takıma gitmesine izin vermeyiz'
12 Eylül 2021 21:22
Sivasspor, Fenerbahçe'nin 'Kadıköy belalısı' oldu!
12 Eylül 2021 20:04		 Hikmet Karaman'dan ilginç Milli Takım önerisi
12 Eylül 2021 09:31
A Milli Futbol Takımı Sorumlusu belli oldu
11 Eylül 2021 17:08		 'Fan token'lardan spor ekonomisine 200 milyon dolar gelir
10 Eylül 2021 15:28
Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi
10 Eylül 2021 14:25		 Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
10 Eylül 2021 13:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - 'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı11:41 - Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı11:40 - Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri11:39 - 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar11:38 - Düğün magandaları yine dehşet saçtı! 11 yaşındaki çocuk vuruldu11:35 - Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt
11:32 - MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef stüdyodan kovdu11:21 - Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi11:18 - Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi11:12 - Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı11:10 - Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek11:08 - Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!
11:07 - Cevher' kod adlı terörist Gara'da etkisiz hale getirildi11:03 - Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı11:00 - Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın10:59 - 'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü10:59 - İstanbul'da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü
10:57 - 'İş yerindeki tacizler' için emsal karar! Tacizde ispat gerekmez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Üç hakimden biri başkan seçilecek
Millet ittifakında yeni formül 'liderler kabinesi'
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 1
gece telefonun çalması 2
aşı deneyimleri 2
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
memur maaşı 3
itiraf 1
harun kolçak 1
sezen aksu dinlemek 2
basketbol 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam