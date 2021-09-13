Fatih Terim'den Şenol Güneş'e destek
|13 Eylül 2021 09:38
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Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'da yolların ayrıldığı Şenol Güneş'e haksızlık edildiğini söyledi.
"ŞENOL HOCA'YA, ARKADAŞLARINA AYIP EDİYORSUNUZ"
Terim, bir soru üzerine de milli takım teknik direktörü konusunda yaşanan olayları izlediğini belirterek, "Şu anda içinde bulunduğumuz bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna bu kadar hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, kritikler yapılır, beğenilir, beğenilmez eyvallah ama bir itibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o ne de arkadaşları. Saygı ile anmasını, sevgi ile göndermesini de bilmeliyiz. Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla ister kazanmayı. Yanlış yaptı, doğru yaptı. Sevapları çok fazladır. Bu nedir ya. Yoksa gelip görev yapmak, imza atmak, istenmek doğalsa, güzel ayrılmak da doğaldır. Şenol Hoca'ya, arkadaşlarına ayıp ediyorsunuz." yorumunda bulundu.
"DAHA 4 MAÇ VAR, NEDİR BU HARAKİRİ"
Milli takımın önünde 4 tane maçının olduğunu dile getiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İddiamız var. Gidebilir miyiz? Evet. Norveç'i burada yendiğimiz zaman play-off veya en iyi iki, bir şeyleri yakalayabiliriz. Bunlara motive olmamız gerekirken şimdi başladık, kim gelir. Milli takım etrafında hep beraber toplanmalı, onlara moral olmalıyız. Yardımcı olmalıyız. Ben geldin, sen geldin, ben gittim, yabancı, yerli geliyor. Bırakın onlar da kafasına göre rahat seçsinler. 4 tane maç. Ondan sonra başka bir program yapar, yeni bir yapılanma olur. Çok fazla zaman yok. Üç hafta sonra maç oynuyorsunuz. Nedir bu kendi kendimize yaptığımız harakiri? Bunu anlamış değilim. Bırakın insanlar sakin kafayla karar versinler."
"GEBERTTİNİZ, ÖLDÜRDÜNÜZ, HANİ BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZDİ"
Terim, "Bu dört maçta da biz bu çocukların, milli takımın, federasyonun yanında olalım." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
"Bugün her Türk her maçtan evvel İstiklal Marşı okuyor ve coşkuyla okuyoruz. Bu ay-yıldızı ben de Şenol da beraber göğsümüzde taşıdık. Sonra da hoca olarak taşıdık. Bizden daha fazla başka isteyen kim olabilir? İşin teknik boyutunu geberttiniz. Ekonomi boyutunu öldürdünüz, bu nedir? Bir sakinleşelim arkadaşlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 4 maç var, her şey değişir. Bu konuştuklarımızı belki gülerek anarız. Ne yaptık? Biz neler yapmıştık, ne hata etmiştik. Durun bakalım, hakem daha düdüğü çalmadı. Hani biz bitti demeden bitmezdi? Şu an tam zamanı işte arkadaşlar lütfen."
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