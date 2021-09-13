WhatsApp'ten yeni özellik: Sesli mesaj sevmeyenlere müjde
|13 Eylül 2021 09:43
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WhatsApp her geçen gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. Bu kez iOS'ta test edilen sesli mesajlar için yazıya çeviri özelliği konuşuluyor.
Beta kullanıcıları tarafından test edilen özellik henüz Android'de yok. Ancak testler başarılı olursa Android'de de bu özelliğin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Peki WhatsApp ile sesli mesajı yazıya çevirme özelliği nedir?
WhatsApp'ın yeni özelliğiyle gelen sesli mesajlar yazılı olarak görülebilecek, mesajın bölümleri arasında geçiş yapılabilecek.
Yapılan çeviriye diğer kullanıcı erişemeyecek.
WhatsApp bu işlemi yaparken Apple cihazlardaki ses algılama sistemini çalıştırıyor. Yapılan çeviriler sonrası elde edilecek veriler depolanacak ve tekrar çevirir gereksinimi de ortadan kalkmış olacak.
WhatsApp geçtiğimiz günlerde de son görülmeyle ilgili bir özelliği gündemine almıştı. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan 'son görülme'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. WhatsApp kullanıcıları, artık 'kara liste' oluşturarak, bu kişilerden son görülme zamanını gizleyebilecek.
Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak.
Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
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