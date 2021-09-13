Millet ittifakında yeni formül 'liderler kabinesi'
|13 Eylül 2021 09:54
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Millet İttifakı'nın kimi cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. İYİ Parti'nin etkin isimlerinden Cihan Paçacı'nın "Kemal Bey, son dönemde sürekli tekil konuşuyor" çıkışından sonra "Millet İttifakı'nda çatlak mı var?" sorusunu gündeme getirse de art arta yapılan açıklamalarla herhangi bir msorun olmadığı mesajı verildi.
2023 DEKLARASYONU VE LİDERLER KABİNESİ
Kamuoyunda "sorun var" algısının önüne geçmek isteyen CHP ve İYİ Parti'nin liderler bazında temaslarını artıracağı öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 seçimleri öncesi bir deklarasyon açıklaması ve "liderler kabinesi" üzerinde görüş birliğine varması bekleniyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Millet İttifakı'ndan liderler kabinesi" yazısında çarpıcı detaylara yer verdi.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU VE ALİ BABACAN DETAYI
Millet İttifakı'nın tabanını genişletmek ve muhalif kesimi sandığıa taşıyabilmek için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve eğer ittifakta yer alırsa Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alması planlanıyor.
KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI, AKŞENER BAŞBAKAN
Selvi; seçimin kazanılması halinde 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçileceğini ve Akşener'in başbakan olarak görev alacağını iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı ancak icra gücünün başbakanda olacağını belirten Selvi, cumhurbaşkanı adayının seçim öncesinde bunu hem sözlü hem de yazılı olarak taahhüt edeceğini savundu.
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