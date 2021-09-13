Fuhuş operasyonunda veresiye defteri çıktı
|13 Eylül 2021 11:05
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Ahlak Büro Masası tarafından yaklaşık 4 ay boyunca yapılan planlı çalışma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G (41), G.A (37), S.G (46) ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünlere el koydu.
Ekipler tarafından bir masaj salonunda yapılan aramalarda dikkat çeken bir görüntü de cinsel materyaller ve müşterilerin borç defteri oldu. Borç defterinde müşterilerin 200 lira, 300 lira gibi rakamların yazılı borçları olduğu görüldü.
Olayla ilgili masaj salonu kapatılırken, şantaja uğrayanların olup olmadığı ise araştırılıyor. Eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8'i kadın 29 kişi gözaltına alırdı. Kadınların 2'sinin şüpheli 6'sının da mağdur olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyette yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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