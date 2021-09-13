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Muğla'da otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
|13 Eylül 2021 10:14
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Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı.
Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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