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Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı

13 Eylül 2021 10:46
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Bakırköy'de mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı.

Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.

Daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.

Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.

Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.
Anadolu Ajansı
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