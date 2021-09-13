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Çorum'da 8 yaşındaki çocuk, pitbull saldırısına uğradı
Çorum'da sokakta kaykay süren 8 yaşındaki bir çocuk, sahipli olduğu öne sürülen bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı
|13 Eylül 2021 10:17
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Edinilen bilgiye göre, Çorum'da Kale Mahallesi'nde 8 yaşındaki E.T., evinin önünde arkadaşları ile kaykay sürdüğü esnada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti. İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı.
Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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