1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temmuz ayında cari işlemler dengesi 683 milyon dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayında cari işlemler dengesi 683 milyon dolar açık verdiği bildirildi.
13 Eylül 2021 10:28
+Aa- Yazdır
Temmuz ayında cari işlemler dengesi 683 milyon dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 1.306 milyon ABD doları azalarak 683 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27.832 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaleminin bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.653 milyon ABD artarak 2.948 milyon ABD doları fazla vermesi etkili olmuştur.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.022 milyon ABD doları artarak 2.984 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Temmuz ayında 1.924 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2.749 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.118 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 306 milyon ABD doları artarak 702 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon ABD doları azalarak 55 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1.030 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.933 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 93 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 499 milyon

ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.774 milyon ABD doları ve 195 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 467 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden

217 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 84 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 301 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar ve Genel

Hükümet sırasıyla 43 milyon ABD doları ve 231 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 6.700 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı
13 Eylül 2021 11:03		 Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
13 Eylül 2021 10:35
Borsa haftaya yükselişle başladı
13 Eylül 2021 10:12		 Memura zam hesabında sürpriz fark!
13 Eylül 2021 09:52
Dolar haftaya nasıl başladı?
13 Eylül 2021 09:31		 Dairelerin kira artışı yüzde 50'yi aştı! İşte il il kira fiyatları
13 Eylül 2021 09:15
Otoda kapasite çip krizi kurbanı
13 Eylül 2021 07:20		 Türk Telekom 1 trilyon dolarlık pazarda önemli oyuncu olacak
13 Eylül 2021 06:40
Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA satın almayı planlıyor
12 Eylül 2021 22:30		 Altyapı yatırımlarının önündeki engel yatırım maliyetleri
12 Eylül 2021 18:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - 'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı11:41 - Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı11:40 - Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri11:39 - 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar11:38 - Düğün magandaları yine dehşet saçtı! 11 yaşındaki çocuk vuruldu11:35 - Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt
11:32 - MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef stüdyodan kovdu11:21 - Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi11:18 - Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi11:12 - Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı11:10 - Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek11:08 - Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!
11:07 - Cevher' kod adlı terörist Gara'da etkisiz hale getirildi11:05 - Fuhuş operasyonunda veresiye defteri çıktı11:03 - Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı11:00 - Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın10:59 - 'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
10:59 - İstanbul'da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Üç hakimden biri başkan seçilecek
Millet ittifakında yeni formül 'liderler kabinesi'
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memur maaşı 3
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 4
itiraf 1
aşı deneyimleri 2
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
sözlükteki durgunluk 1
sezen aksu dinlemek 2
diğer virüsler nereye saklandı 1
Bugün olanlar 1
harun kolçak 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam