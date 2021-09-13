TSK'da FETÖ operasyonunda 5'i muvazzaf 10 kişiye gözaltı
Konya merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
|13 Eylül 2021 10:32
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FETÖ'nün askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i muvazzaf
asker ve 2'si ihraç edilen askeri personel ve 3'ü emekli askeri personel olmak
üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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