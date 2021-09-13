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Esenyurt'ta sokak karıştı! Taksiden inip yumruklaştılar
Esenyurt'ta, taksi şoförüyle müşterisi tekme tokat kavga etti. Etraftakilerin güçlükle ayırdığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
|13 Eylül 2021 10:36
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