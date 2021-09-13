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Osmaniye'de kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğrenci servisinin kamyonetle çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
|13 Eylül 2021 10:43
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Ali Ceylan idaresindeki 80 LN 043 plakalı öğrenci servis minibüsü, ilçeye bağlı Çatak köyü girişinde, Halil Güneş idaresindeki 80 ACR 884 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Öğrenci servisi, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi devlet hastanelerine kaldırıldı.
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