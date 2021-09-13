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İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
13 Eylül 2021 10:44
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İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüte 2008 yılında katıldığı belirlenen teröristin, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 144'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
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