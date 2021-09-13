İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|13 Eylül 2021 10:44
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüte 2008 yılında katıldığı belirlenen teröristin, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 144'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cevher' kod adlı terörist Gara'da etkisiz hale getirildi
13 Eylül 2021 11:07
|TSK'da FETÖ operasyonunda 5'i muvazzaf 10 kişiye gözaltı
13 Eylül 2021 10:32
|Hapsi kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın öğretmen cezaevine gönderildi
13 Eylül 2021 10:13
|Balıkesir'de FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 42 gözaltı kararı
13 Eylül 2021 09:20
|Yargıtay'dan eski Müsteşar Erdem'in 'beraat' kararına itiraz
13 Eylül 2021 08:54
|Rus ajanı PKK'nın Sincar sorumlusu
13 Eylül 2021 07:05
|Casusluktan İHA da çıktı
13 Eylül 2021 06:15
|Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
12 Eylül 2021 13:08
|3 eski subay tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı
12 Eylül 2021 12:40
|Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
12 Eylül 2021 12:36