1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda pazarları belirleme şartlarında değişikliğe gidildi.
13 Eylül 2021 11:03
+Aa- Yazdır
Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı

Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan duyuruda, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararlarıyla Pay Piyasası'nda işlem gören pay senetlerinin pazar kriterlerinin değiştiği ifade edildi.

Buna göre, Yıldız Pazar için belirlenen yeni kriterlerle piyasa değeri 500 milyon liradan 1 milyar liraya, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 100 milyon liradan 150 milyon liraya, yerli bireysel yatırımcı sayısı 1000'den 1500'e ve yerli fon tutarı 3 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltilirken, likidite değeri 2,5'ten 1,5'e düşürüldü.

Ana Pazar için piyasa değeri 60 milyon liradan 150 milyon liraya, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 30 milyon liradan 60 milyon liraya ve yerli bireysel yatırımcı sayısı 500'den 750'ye çıkartılırken, likidite değeri 7,5'ten 5'e indirildi.

Kriterler içerisinde yer alan yerli bireysel yatırımcı sayısının bulunmasında kullanılan ilgili payda son bir yıl içinde sahip olunan piyasa değerine ilişkin tutar 500 liradan 1.000 liraya yükseltildi.

İstisnaların uygulanabilmesi için fiili dolaşımın ise yüzde 5'ten büyük olması şartı getirildi.

Yıldız Pazar için uygulanan istisnada fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 750 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya yükseltilirken, likidite değeri 2,5'ten 1,5'e düşürüldü.

Ana Pazar için uygulanan istisnada ise fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 30 milyon liradan 60 milyon liraya yükseltildi.

Öte yandan, Alt Pazar'da yer alan fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 250 milyon liranın üstünde ve likiditesi 1,5'ten küçük olan payların Ana Pazar'a alınmasına yönelik yeni bir istisna getirildi.

Yeni kriter düzenlemesi 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
13 Eylül 2021 10:35		 Temmuz ayında cari işlemler dengesi 683 milyon dolar açık verdi
13 Eylül 2021 10:28
Borsa haftaya yükselişle başladı
13 Eylül 2021 10:12		 Memura zam hesabında sürpriz fark!
13 Eylül 2021 09:52
Dolar haftaya nasıl başladı?
13 Eylül 2021 09:31		 Dairelerin kira artışı yüzde 50'yi aştı! İşte il il kira fiyatları
13 Eylül 2021 09:15
Otoda kapasite çip krizi kurbanı
13 Eylül 2021 07:20		 Türk Telekom 1 trilyon dolarlık pazarda önemli oyuncu olacak
13 Eylül 2021 06:40
Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA satın almayı planlıyor
12 Eylül 2021 22:30		 Altyapı yatırımlarının önündeki engel yatırım maliyetleri
12 Eylül 2021 18:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti11:51 - Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı da satmışlar11:47 - 'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı11:41 - Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı11:40 - Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri11:39 - 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar
11:38 - Düğün magandaları yine dehşet saçtı! 11 yaşındaki çocuk vuruldu11:35 - Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt11:32 - MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef stüdyodan kovdu11:21 - Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi11:18 - Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi11:12 - Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı
11:10 - Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek11:08 - Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!11:07 - Cevher' kod adlı terörist Gara'da etkisiz hale getirildi11:05 - Fuhuş operasyonunda veresiye defteri çıktı11:03 - Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı
11:00 - Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Üç hakimden biri başkan seçilecek
Millet ittifakında yeni formül 'liderler kabinesi'
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çizgi film 1
harun kolçak 1
arjantin 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
basketbol 1
gece telefonun çalması 2
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 1
aşı deneyimleri 2
memur maaşı 3
sezen aksu dinlemek 2
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam