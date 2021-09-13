1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!

İHA'nın geçtiği habere göre, Türkiye'nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana'da başta kebapçı ve dönerciler olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşandığı dile getiriliyor. Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamadıklarını öne sürüyor.
13 Eylül 2021 11:08
+Aa- Yazdır
Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!

Adana'da kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak eleman bulamadıklarını öne sürdü. Geçen hafta, İstanbul'da bir kebapçı da 8 bin 400 liraya eleman bulamadığını iddia etmişti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştiğini söyleyerek, "Pandeminin ilk döneminden bu yana yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70'lik iş gücü kaybı yaşandı. Bu iş gücü kaybının ciroya ve personele etkisi oldu. Örneğin 5 kişi çalışan tezgah 2 usta çalışmaya devam etti. 3 usta ise ya sektör değişti ya da ücretsiz izinle tolere edildi. Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de Rent A Car işletmeye başladı. Bu da ustalarımızın iş hayatından kopmasına neden oldu" diye konuştu.

Günlük 150-200 lira arasında para vermelerine rağmen eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Serttaş, "En son yaz ayındaki açılmalarda ise turizm sektöründeki canlılık nedeniyle elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı. Tüm Türkiye'de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadık. Şu anda ortalama 150-160 liraya çalıştırdığımız personel 200-220 liraya çalışıyor. Paket döneminde ise paketçilerde ciddi bir sıkıntı yaşadık. İnşallah turizm döneminden sonra personel sayısında rahatlayacağız diye düşünüyoruz" dedi.

Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş ise dolgun maaşa rağmen kimsenin henüz başvuru yapmadıklarını belirterek, "Gerçekten eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden eleman bolluğu vardı son zamanlarda yemek sektöründe eleman bulamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sigortasını yapıyoruz ve yeme-içme de bize ait olmasına rağmen personel bulamıyoruz. 'Türkiye'de iş yok' deniyor ama biz işçi bulamıyoruz. İnsanlar 'İş yok, iş yok' diyor ama yemek sektöründe herkes personel arıyor. Bunun içerisinde garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye arıyoruz. Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da bulunan Dürümcü Emmi adındaki işletme işsizlik oranlarının tartışmalara konu olduğu bu dönemde 8 bin 400 liraya yaklaşan maaş tutarıyla, uzun zamandır garson bulamadığını iddia etmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri
13 Eylül 2021 11:40		 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar
13 Eylül 2021 11:39
Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi
13 Eylül 2021 11:21		 'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
13 Eylül 2021 10:59
Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
13 Eylül 2021 09:56		 İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
13 Eylül 2021 09:28
İthal tohumda virüs alarmı: Domates, biber ve kabak tohumuna 'bitki sağlığı'
13 Eylül 2021 07:35		 Ameliyat için özel hastaneye yönlendiren doktor cezadan kurtulamadı
13 Eylül 2021 07:23
Sokaktaki maskesiz ve mesafesiz görüntüler endişeyi arttırıyor
13 Eylül 2021 07:05		 Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı
13 Eylül 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti11:51 - Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı da satmışlar11:47 - 'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı11:41 - Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı11:40 - Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri11:39 - 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar
11:38 - Düğün magandaları yine dehşet saçtı! 11 yaşındaki çocuk vuruldu11:35 - Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt11:32 - MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef stüdyodan kovdu11:21 - Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi11:18 - Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi11:12 - Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı
11:10 - Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek11:08 - Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!11:07 - Cevher' kod adlı terörist Gara'da etkisiz hale getirildi11:05 - Fuhuş operasyonunda veresiye defteri çıktı11:03 - Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı
11:00 - Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Üç hakimden biri başkan seçilecek
Millet ittifakında yeni formül 'liderler kabinesi'
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çizgi film 1
arjantin 1
hastalık yoktur hasta vardır 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
harun kolçak 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 4
gece telefonun çalması 2
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
diğer virüsler nereye saklandı 1
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam