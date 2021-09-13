Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!

Adana'da kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak eleman bulamadıklarını öne sürdü. Geçen hafta, İstanbul'da bir kebapçı da 8 bin 400 liraya eleman bulamadığını iddia etmişti.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştiğini söyleyerek, "Pandeminin ilk döneminden bu yana yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70'lik iş gücü kaybı yaşandı. Bu iş gücü kaybının ciroya ve personele etkisi oldu. Örneğin 5 kişi çalışan tezgah 2 usta çalışmaya devam etti. 3 usta ise ya sektör değişti ya da ücretsiz izinle tolere edildi. Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de Rent A Car işletmeye başladı. Bu da ustalarımızın iş hayatından kopmasına neden oldu" diye konuştu.

Günlük 150-200 lira arasında para vermelerine rağmen eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Serttaş, "En son yaz ayındaki açılmalarda ise turizm sektöründeki canlılık nedeniyle elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı. Tüm Türkiye'de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadık. Şu anda ortalama 150-160 liraya çalıştırdığımız personel 200-220 liraya çalışıyor. Paket döneminde ise paketçilerde ciddi bir sıkıntı yaşadık. İnşallah turizm döneminden sonra personel sayısında rahatlayacağız diye düşünüyoruz" dedi.

Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş ise dolgun maaşa rağmen kimsenin henüz başvuru yapmadıklarını belirterek, "Gerçekten eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden eleman bolluğu vardı son zamanlarda yemek sektöründe eleman bulamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sigortasını yapıyoruz ve yeme-içme de bize ait olmasına rağmen personel bulamıyoruz. 'Türkiye'de iş yok' deniyor ama biz işçi bulamıyoruz. İnsanlar 'İş yok, iş yok' diyor ama yemek sektöründe herkes personel arıyor. Bunun içerisinde garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye arıyoruz. Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da bulunan Dürümcü Emmi adındaki işletme işsizlik oranlarının tartışmalara konu olduğu bu dönemde 8 bin 400 liraya yaklaşan maaş tutarıyla, uzun zamandır garson bulamadığını iddia etmişti.