1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Karabük'te kendi motosikletiyle görev yerine giderken çim çitleri yere sabitleyen demirlere çarparak yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
13 Eylül 2021 11:12
+Aa- Yazdır
Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Sabah saatlerinde kendisine ait 78 AB 018 plakalı motosikletle Karabük-Ankara kara yolu uygulama noktasındaki görev yerine giden polis memuru Yakup A. (35), Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yakınlarında yol kenarında çim çitleri yere sabitlemek için kullanılan demirlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yakup A, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Yakup A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi
13 Eylül 2021 11:18		 Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek
13 Eylül 2021 11:10
Bakanlık 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde denetleme yapacak
13 Eylül 2021 10:20		 İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi
13 Eylül 2021 10:02
Helikopterden ceza yediler
13 Eylül 2021 09:30		 Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın
13 Eylül 2021 09:09
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
13 Eylül 2021 08:02		 PCR ve maske temiz çıktı
13 Eylül 2021 07:40
Üç hakimden biri başkan seçilecek
13 Eylül 2021 06:50		 İstanbul Emniyeti'nden 'Kültür Turizm Komisyonu' denetimi
12 Eylül 2021 21:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti11:51 - Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı da satmışlar11:47 - 'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı11:41 - Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı11:40 - Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri11:39 - 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar
11:38 - Düğün magandaları yine dehşet saçtı! 11 yaşındaki çocuk vuruldu11:35 - Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt11:32 - MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef stüdyodan kovdu11:21 - Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi11:18 - Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi11:12 - Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı
11:10 - Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek11:08 - Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!11:07 - Cevher' kod adlı terörist Gara'da etkisiz hale getirildi11:05 - Fuhuş operasyonunda veresiye defteri çıktı11:03 - Borsa İstanbul, pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı
11:00 - Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Üç hakimden biri başkan seçilecek
Millet ittifakında yeni formül 'liderler kabinesi'
ÖTV indirimi sonrası aracınız ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
basketbol 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 4
sözlükteki durgunluk 1
itiraf 1
aşı deneyimleri 2
arjantin 1
sezen aksu dinlemek 2
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 1
gece telefonun çalması 2
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam