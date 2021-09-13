Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı
Karabük'te kendi motosikletiyle görev yerine giderken çim çitleri yere sabitleyen demirlere çarparak yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
|13 Eylül 2021 11:12
|+Aa- Yazdır
Sabah saatlerinde kendisine ait 78 AB 018 plakalı motosikletle Karabük-Ankara kara yolu uygulama noktasındaki görev yerine giden polis memuru Yakup A. (35), Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yakınlarında yol kenarında çim çitleri yere sabitlemek için kullanılan demirlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yakup A, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi süren Yakup A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi
13 Eylül 2021 11:18
|Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek
13 Eylül 2021 11:10
|Bakanlık 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde denetleme yapacak
13 Eylül 2021 10:20
|İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi
13 Eylül 2021 10:02
|Helikopterden ceza yediler
13 Eylül 2021 09:30
|Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın
13 Eylül 2021 09:09
|İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
13 Eylül 2021 08:02
|PCR ve maske temiz çıktı
13 Eylül 2021 07:40
|Üç hakimden biri başkan seçilecek
13 Eylül 2021 06:50
|İstanbul Emniyeti'nden 'Kültür Turizm Komisyonu' denetimi
12 Eylül 2021 21:16