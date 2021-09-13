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Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu:- "Bebek düşünen çiftler, gebelikten önce mutlaka tam doz aşılarını olmalı.
13 Eylül 2021 11:21
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Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi

- Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bebek düşünen çiftlerin Kovid-19'a karşı önce mutlaka tam doz aşılanması gerektiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir yan etkisi yok." dedi.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Pabuçcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek sahibi olmak isteyen kişilerin Kovid-19 aşılarına karşı yanlış bilgilendirmeden kaynaklı çekinceler taşıdığına dikkati çekti.

Son dönemde hamile kadınlar içerisinde Kovid-19 vakalarının artmaya başladığını dile getiren Pabuçcu, anne adaylarının asla aşı karşıtı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Pabuçcu, "Kovid-19 aşıları sayesinde dünyada milyara yakın insan ölümden kurtuldu. Bu bilimsel olarak çok net bir şekilde ortaya kondu. Şayet gebeler aşılanmamışken Kovid-19'a yakalanırlarsa yoğun bakıma giriş, ventilasyon kullanma, ECMO denilen akciğer destek cihazına girme ve ölüm oranları çok yüksek." ifadesini kullandı.

Pabuçcu, kişinin obezite, diyabet, hipertansiyon gibi sağlık sıkıntılarının bulunmasında ise tablonun daha da kötüleştiğini vurguladı.

- "Kovid-19'a yakalanan aşısız kişilerde gebelik oranı çok düşüyor"

Aynı zamanda özel bir tüp bebek merkezi sorumlusu da olan Pabucçu, kendilerine başvuran bazı kişilerin, aşı olurlarsa tüp bebek tedavilerinin aksayacağıyla ilgili endişeler taşıdığını, bunun doğru olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebek düşünen çiftler, gebelikten önce mutlaka tam doz aşılarını olmalı. Bize başvuran kişilerde de gördüğümüz bu konuda yanlış bir bilgilendirme olduğu. 'Aşılarınızı oldunuz mu?' diye sorduğumuzda, 'Dokunur diye olmadık.' yanıtını veriyorlar. Kanıta dayalı tıp, bütün veriler gösteriyor ki Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir yan etkisi yok.

Tam tersine aşılanmayan ve Kovid-19'a yakalanan insanlarda sperm, yumurta sayısı, döllenme ve gebelik oranı çok düşüyor. Ayrıca gebelikte ölü doğumlar, düşükler ve birçok problemle karşı karşıya kalınıyor."

- Hamilelikte aşılanmanın yan etkisi bulunmuyor

Prof. Dr. Pabuçcu, ABD'de Nisan 2021'de, New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmada, hamile kişilerin özellikle gebeliğin ilk 3 ayından sonra Kovid-19 aşısı olmasının güvenilir olduğunun açıklandığını da anımsattı.

Sadece gebeliğin ilk 3 ayına ilişkin yeterli, net veri bulunmadığını dile getiren Pabuçcu, "Buna karşın gebeliğin ilk üç ayında tesadüfen aşı olmuş kişilerde de şu ana kadar yan etki görülmedi. ABD'de yapılan çalışmada aralarında gebeliğin ilk üç ayında aşı olmuş kişiler de bulunuyor. mRNA aşıları da ilk üç ayda yan etki göstermedi." bilgisini paylaştı.

Pabuçcu bu açıdan kişilerin tüp bebek tedavisine başladıktan sonra da aşı olmasının yan etkiye sebep olmayacağını vurguladı.

- "Aşının bebeği korumaya müthiş etkisi var"

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Kovid-19 aşısı olan anne adaylarında oluşan antikorların bebekleri de çok iyi etkilediğini belirterek, "Aşının bebeği korumaya müthiş etkisi var. Bebek, hem kan yoluyla hem plasenta dediğimiz eşiyle hem de göbek kordonu yoluyla antikorlu doğuyor. Çok şanslılar bir kere bu bebekler. Ayrıca insanlarda aşı sonrası oluşmuş antikor düzeyi, Kovid-19 geçirmişlerin antikorundan daha fazla. Bu da çok önemli. Yani aşı olmak bağışıklık sağlayan ve koruyucu bir mekanizma." dedi.
Anadolu Ajansı
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