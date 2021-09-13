MasterChef'te gergin anlar: Mehmet Şef stüdyodan kovdu
|13 Eylül 2021 11:32
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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, eleme adayı olan yarışmacıların mücadeleleri ekrana geldi. Eleme adayları elenmemek için tezgah başına geçerken Mehmet Şef ile bir yarışmacı arasında yaşananlar gerginlik yarattı.
Eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te haftanın eleme adayları olan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur, yarışmadan elenmemek için tezgah başına geçti.
Yarışmacılar, şeflerin istedikleri siyez bulgurlu yemeği en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etti.
Yarışmayı tribünden izleyen mavi takım yarışmacısı Tunahan ise yemek yapan Safanur'a yemeği tattığı kaşığı atmasını söyledi.
Tunahan'ın "Kaşığı at Safanur" sözünü duyan Mehmet Yalçınkaya ise çok sinirlendi.
Üst katta oturan yarışmacılara dönen Yalçınkaya "Yemeğe karışan kim? " diye sordu. Tunahan da kendisi olduğunu belirtti.
Safanur'a müdahale eden Tunahan'a Mehmet Şef'ten tepki gecikmedi. 'Kim o müdahale eden?' diye soran Mehmet Şef daha sonra Tunahan'dan stüdyoyu terk etmesini istedi.
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