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Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt

Eski bakan Namık Kemal Zeybek'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik 'telefon' iddialarına MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den sert tepki geldi.
13 Eylül 2021 11:35
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Bahçeli'ye gelen 'gizli telefon' iddiasına MHP'den sert yanıt

12 Eylül döneminde MHP davasında yargılanan, ANAP, DYP, MHP, BBP ve DP'de siyaset yapan, Türk dünyasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Namık Kemal Zeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zeybek'in Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya verdiği röportajda, "Keles Kaymakamı'yken benim başlattığım, MHP'nin de benimsediği ve sonra gelenek haline gelen Kocayayla'daki yörük şöleninde kendisine sordum. Bahçeli, orada çadırda birisi ile telefonda konuştu. Çıktı, yüzü sapsarıydı çıkarken. 5 dakika sonra kürsüye çıkıp '3 Kasım'da erken seçim var' diye ilan etti" iddiasında bulundu.

'BEN ŞAHİDİM'

Sosyal medya hesabından Zeybek'in açıklamlarına sert tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ''Yıl 2002, 3 Kasım seçimleri öncesi! Yer: Eskişehir TÜRKAV binası...Namık Kemal Zeybek Milletvekili Adayı olarak ziyarete gelmişti...Genel Başkanımızı çağın büyük bir lideri olduğunu geçmişle mukayese ederek anlatmıştı. Ben şahidim, orada bulunan arkadaşlarım da şahittir'' dedi.

'DÖNEKLER HERKESİN ÖNÜNDE'

Yönter, ''Namık Kemal Zeybek o tarihlerde erken seçim kararının çok doğru bir karar olduğunu söylemiş Liderimizin ferasetini övmüştü! Şimdi değişen ne oldu? Telefon geldi yalanı niye servis edildi? Devlet Bahçeli sadece Allah'ın karşısında eğilir, Zeybek gibi dönekler herkesin önünde'' ifadelerini kullandı.

'ALÇALDIĞI KADAR ALÇALMIŞ'

''Kocayayla'da, telefon geldi ve erken seçim kararı açıklandı yalanı Namık Kemal Zeybek'in fantezi zenginliğine işarettir'' diyen Yönter, ''Zavallı akli melekelerini kaybetmiş! 12 Eylül'den sonra pişman olduğunu, yanlış yaptığını söyleyen Zeybek, alçaldığı kadar alçalmış, yerin dibine geçmiştir. Namık Kemal Zeybek'in çıkar kolladığı mahut siyasi çevrelerin hesabına yalan ve iftira tetikçiliğine tevessül ve teşebbüs etmesi ayıptır, ahlaki kayıptır. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtması güvenilirliği ve itibarı sıfırlanmış bir şahsiyet olduğunun delilidir'' diye tepki gösterdi.
Memurlar.Net
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