'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı
|13 Eylül 2021 11:47
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İstanbul'da Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gece kulüplerine düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Fas uyruklu 62 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
PASAPORTLARINA EL KONULUP FUHŞA ZORLANMIŞLAR
İş vaadiyle getirilen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulup fuhşa zorlandıkları tespit edildi.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Çeteye ait yerlerde tutulup VİP araçlarla gece kulüplerine götürülüp getirilen kadınların polis baskınlarından korundukları ortaya çıktı. Çete üyesi 6 kişi gözaltına alındı.
ELEBAŞI ''PALALI SABRİ''
Çetenin elebaşının Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı.
YURT DIŞINDA
Gezi olayları sırasında, ''kasten yaralama'' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ''Palalı Sabri''nin yurt dışında olduğu öğrenildi.
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