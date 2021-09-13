Erdal Erzincan, bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti
Erdal Erzincan, Harbiye Açıkhava'daki konseri sonrası bağlamasını, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etti.
|13 Eylül 2021 11:51
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Erdal Erzincan, dün (12 Eylül 2021) İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.
Yoğun ilginin olduğu konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahneye çıkarak Erzincan'ı tebrik etti.
Sanatçı Erdal Erzincan da bağlamasını İmamoğlu'na hediye etti.
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