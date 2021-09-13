1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sultangazi'de asker eğlencesinde atılan havai fişek üstlerine düştü

SULTANGAZİ'de, sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı.
13 Eylül 2021 11:56
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

SULTANGAZİ'de, sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan asker uğurlama eğlencesinde meydana geldi. Eğlenceye katılan bir kişi, yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı.

Yanlış yerleştirilen havai fişekler, eğlencedekilerin arasına düşerek patladı. Sokaktakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kestiği ağacın altında kalan kooperatifi başkan yardımcısı öldü
13 Eylül 2021 13:55		 Müteahhitzedeler! Binlerce lira buhar oldu
13 Eylül 2021 13:37
Thodex soruşturmasında Bakanlık rapor hazırlanacak
13 Eylül 2021 13:25		 Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı satmışlar
13 Eylül 2021 11:51
'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon: Fuhşa zorlanan 62 kadın kurtarıldı
13 Eylül 2021 11:47		 Düğün magandaları yine dehşet saçtı! 11 yaşındaki çocuk vuruldu
13 Eylül 2021 11:38
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri çıktı
13 Eylül 2021 11:05		 İstanbul'da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü
13 Eylül 2021 10:59
Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı
13 Eylül 2021 10:46		 Osmaniye'de kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı
13 Eylül 2021 10:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - Kestiği ağacın altında kalan kooperatifi başkan yardımcısı öldü13:42 - HSK, kararı bozulan hakim ya da savcıyı eğitime alacak13:37 - Müteahhitzedeler! Binlerce lira buhar oldu13:33 - Çok Güzel Hareketler'de yaprak dökümü! 19 kişi birden ayrıldı13:30 - Öğrenciler ve üniversite personeli aşı olarak eğitime başladı13:25 - Thodex soruşturmasında Bakanlık rapor hazırlanacak
13:19 - Bakan Özer: Vaka nedeniyle tatil edilen okul yok13:16 - Bu hastanede ameliyat, devlet hizmeti olana 6 ay sonra, paralı olana yarın13:16 - CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Yoğurt tüketiminin, yüksek tansiyonu düşürdüğü tespit edildi13:05 - Koronavirüsün semptomları değişti mi?
12:51 - Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü12:45 - Havai fişek patlaması hakkında herhangi bir sabotaj ihbarı gelmemiş12:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı12:21 - Gün ortası döviz fiyatları12:21 - Karaismailoğlu, Turkcell Avrupa Veri Merkezi açılışına katıldı
12:18 - Hamsinin fiyatı 20 liraya düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı satmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hastalık yoktur hasta vardır 1
börek 1
Bugün olanlar 1
virüs 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 3
itiraf 1
sözlükteki durgunluk 1
basketbol 1
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 2
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam