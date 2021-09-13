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Sultangazi'de asker eğlencesinde atılan havai fişek üstlerine düştü
SULTANGAZİ'de, sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı.
|13 Eylül 2021 11:56
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SULTANGAZİ'de, sokak arasında yapılan asker eğlencesinde atılan havai fişek, yükseldikten sonra toplanan gruptakilerin arasına düşerek patladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan asker uğurlama eğlencesinde meydana geldi. Eğlenceye katılan bir kişi, yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı.
Yanlış yerleştirilen havai fişekler, eğlencedekilerin arasına düşerek patladı. Sokaktakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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