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İllerin yatırım ortamları karşılaştırıldı

Fırat Kalkınma Ajansı uzmanı Dr. Muhammed Çubuk illerin yatırım ortamlarını karşılaştıran çalışmasını yayımladı.
13 Eylül 2021 09:01
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İllerin yatırım ortamları karşılaştırıldı

Fırat Kalkınma Ajansı uzmanı Dr. Muhammed Çubuk tarafından doktora tezi olarak çalışılan ve kitap haline getirilerek ikinci baskıyı yapan "İllerin Yatırım Ortamlarının Karşılaştırılması" başlıklı çalışma Türkiye'nin "Doing Business"ı olarak nitelendiriliyor.

Çalışmanın detayları hakkında bilgi veren Dr. Çubuk; "Ekonomik büyüme ve kalkınmanın en önemli bileşenleri arasında yatırımların yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sosyal ve ekonomik sorunlara bir arada çözüm üretebilme yeteneğine sahip olan yatırımlar, bu özelliği sebebiyle ülkelerin ve hükümetlerin öncelikli çalışma konuları arasında yer almıştır ve gelecekte de bu yerini koruyacaktır. Konunun bu denli önemli olması ve Dünya Bankası'nın "Doing Business" raporu ile başı çektiği yatırım ortamı çalışmalarında ülkeleri karşılaştıran raporlar olmasına rağmen il düzeyinde bu tarz çalışmaların yapılmamış olmasından hareketle illerimizin yatırım ortamlarını karşılaştırmaya karar verdik. Çalışmada 81 ilin yatırım ortamını 48 farklı kritere göre karşılaştırdık. Pazar büyüklüğü, insan kaynağı, sosyal ve fiziki altyapı, finansman ve destekler, erişilebilirlik, ulusal araştırmalardaki sıralamalar ve risk göstergeleri olmak üzere 7 başlıkta topladığımız 48 kriterin belirlenmesinde yatırım ortamı ile ilgili kurumların ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren yatırımcıların görüşlerine başvurduk. Gelen görüşlere literatürde yer alan kriterleri de ekleyerek karşılaştırma yaptık. 81 ilin yatırım ortamını bu kriter değerlerine göre dört farklı karar verme yöntemi ile sıraladık ve beşinci yöntemle bu sıralama sonuçlarını birleştirerek nihai sıralamaya ulaştık. Bu sıralamada her bir ilin yatırım ortamı bakımından 81 il arasındaki yerini görmek mümkün hale geldi. Ayrıca yatırımcıların illerle ilgili merak ettikleri kriterlerin değerlerine de tek bir kaynaktan ulaşma şansları oldu. Sıralamadan elde edilen sonuçlara göre bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik önerilere yer verdik. Çalışmanın mümkün olan en geniş kesime ulaştırılmasına yönelik kitap olarak basımı yapıldı ve kısa sürede ikinci baskıya ulaştı" şeklinde belirtti.

Yatırımcılarımız için önemli bir çalışma
Ülkemizde yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çok önemli çalışmaların yapıldığını belirten Dr. Çubuk; "Yatırım ortamının dinamik bir şekilde işlemesine yönelik önemli adımlar atılıyor. Teşvik sistemimizle, bölgesel çalışmalarımızla ve nitelikli insan kaynağımızla çok önemli bir konuma sahibiz. Geleneksel yöntemlerden yenilikçi yöntemlere geçmenin zorunluluk olduğu günümüzde özellikle karar verme süreçleri bakımından farklı alternatifleri göz önünde bulundurmamız bizim için çok önemli. Yatırım ortamı bakımından alınan yanlış kararlar ciddi zararlara sebebiyet verebilir. Bu zararların önüne geçmeye yönelik elimizdeki bilgiyi, değerlendirmeye ve karar vermeye uygun hale getirecek yöntemler kullanmalıyız. Bu noktada yaptığımız çalışma, yatırımların doğru yere kanalize edilmesi, atıl kapasitenin önüne geçilmesi, yenilikçi değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması, kaynakların yerinde harekete geçirilmesi ve illerin yatırım ortamı fotoğrafını sunması bakımından yatırımcılarımız için önem arz ediyor. Çalışmanın yatırımcılarımızla birlikte ilgili tüm çevreler için faydalı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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