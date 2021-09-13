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Yeni uyarı: 600 bin işçiyi işten atarız

İş durduran müteahhitlerden yeni uyarı: 600 bin işçiyi işten atarız İş durduran müteahhitlerden yeni uyarı geldi. Müteahhitler, sonuç alamamaları halinde inşaatta çalışan işçilerden yaklaşık 600 binini işten çıkaracaklarını açıkladılar.
13 Eylül 2021 12:06
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Yeni uyarı: 600 bin işçiyi işten atarız

İş durduran müteahhitlerden yeni uyarı geldi. Müteahhitler, sonuç alamamaları halinde inşaatta çalışan işçilerden yaklaşık 600 binini işten çıkaracaklarını açıkladılar.

Artan çimento fiyatlarını protesto etmek için 9 Eylül'den itibaren 15 gün iş durduran müteahhitlerden yeni uyarı geldi. Müteahhitler, çimento fiyatlarının düşmemesi halinde işçi çıkarmayı planlıyor.

Sözcü'ye konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, eylemlerden sonuç alamamaları halinde inşaatlarda çalışan 1.2 milyon işçiden en az 600 bininin işine son vermek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Hükümet, müteahhitlerin eyleme başlaması ile birlikte çimento ve klinkeri ihracı kayda bağlı mallar listesine almıştı. Bu yolla çimento ihracının önü kesilmiş ve böylece fiyatların düşeceği tahminleri yapılıyordu. Kararı değerlendiren Tellioğlu, gümrük adımının sonuç vermesi halinde eyleme son verebileceklerini açıklamıştı.

'600 BİN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARTIRIZ'

Ticaret Bakanlığı'nın çimento ihracatına yönelik aldığı önlemin fiyatlarda herhangi bir düşüş sağlamadığını söyleyen Tellioğlu, fahiş fiyat uygulamalarının aynen devam ettiğini açıkladı. İş durdurma eylemine devam ettiklerini belirten Tellioğlu, 15 günlük eylem sürecinin sonunda hedeflerine ulaşamamaları halinde ise "müteahhitlerimizin inşaatlarında çalışan 1.2 milyon işçiden en az yarısını, yani 600 bin civarında işçiyi işten çıkarmak zorunda kalabiliriz" dedi.

'Yüzde 200 zamlanmış çimento fiyatlarıyla inşaatları yapabilmemize imkan yok' diye konuşan Tellioğlu, " 15 günün bitiminde belki bu süreyi bir 15 gün daha uzatıp iş durdurma eylemini 1 aya çıkarabiliriz. Sonuç alamazsak ne yapabiliriz diye düşündük. Birçok arkadaşımız işçi çıkarma yolunu gösterdi." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

'Eğer eylem süresi biter ve fiyatlar hala düşmemiş olursa, eylemlere destek veren müteahhitlerimizin inşaatlarında çalışan 1.2 milyon işçiden en az yarısını, yani 600 bin civarında işçiyi işten çıkarmak zorunda kalabiliriz'

'BÜYÜK MÜTEAHHİTLER DEVLETEN FİYAT FARKI ALIYOR'

İnşaatlarda iş bırakma kararının ardından Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, boykot kararının tüm müteahhitleri kapsamadığını, TMB olarak bu sürecin içinde yer almadıklarını belirterek, "Bazı sıkıntılara kamu ve idarelerimiz ile işbirliği içinde çözüm üretmeye çalışıyoruz" demişti.

Başkan Eren'in açıklamalarını değerlendiren İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, kamu müteahhitlerinin küçük bir topluluk olduğuna işaret etti. Tellioğlu, "TMB çoğunlukla devlete ve yurtdışına iş yapan 100 üyeli bir birlik. Biz ise 100 binlerce müteahhidiz. Büyük müteahhitler devletten fiyat farkı alıp zarardan kurtuluyor. Bizlerin böyle bir şansı yok. Yüzde 200 zamlanan çimento fiyatlarının yüzde 85 arttığını söylemeleri de gerçekle bağdaşmıyor" dedi.
Sözcü
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