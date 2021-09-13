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Karaismailoğlu, Turkcell Avrupa Veri Merkezi açılışına katıldı

Karaismailoğlu: Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır
13 Eylül 2021 12:21
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Karaismailoğlu, Turkcell Avrupa Veri Merkezi açılışına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır." dedi.

Karaismailoğlu, Turkcell'in Tekirdağ'da hayata geçirdiği Avrupa Veri Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını, bu iki alanın tüm sektörleri etkilediğini söyledi.

Bakanlık olarak tüm ulaşım modlarında olduğu gibi bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarına da hep yerli ve milli yaklaşımları ön plana aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, vatandaşların hayat standardını yükseltecek önemli projelere imza attıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, bilgi ve verinin öneminin her geçen gün arttığını, kurum ve ülkelerin gücüne güç kattığını belirterek, bu teknolojilerin başında 5G'nin geldiğini söyledi.

İleri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 5G'yi yakından takip ettiğini aktaran Karaismailoğlu, dünyada ve Avrupa'da birçok ülkenin, 5G denemelerini yaptıktan sonra ticari 5G hizmetini devreye almak üzere çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, halihazırda Türkiye'deki 83,6 milyon mobil aboneden 78,5 milyonunun 4.5G abonesi olduğunu, 5 yılda ulaşılan bu rakamın 5G gibi teknolojilerin Türkiye'de hızla yaygınlaşabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Verinin toplanması, işlenmesi ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi kadar saklanmasının, yedeklenmesinin, her türlü afet ve siber saldırılardan korunmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu durumun kişisel ve ulusal güvenlik açısından da çok önemli olduğuna işaret etti.

Karaismailoğlu, 5G teknolojileri için yaptıkları planlarda yerli ve milli imkanları önceliklendirdiklerini belirterek, 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

- "e-Devlet'te 8 ayda 5,5 milyar işlem yapıldı"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye elektronik haberleşme sektörünün ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 büyüdüğünü ifade ederek, 2003-2021'de haberleşme sektörünün gelişmesi için 92 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını bildirdi.

Fiber hat uzunluğunun 445 bin kilometreye, sabit geniş bant abone sayısının 17,4 milyona, sabit altyapılarda fiber abone sayısının 4,3 milyona ulaştığını bildiren Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 84,6 milyonu aştığını, makinalar arası iletişim abone sayısının 7 milyonu bulduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, salgınla birlikte bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre fiber internet abone sayısının yüzde 25, internet kullanımının yüzde 62 arttığını bildirdi.

Vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için sundukları hizmetlere değinen Karaismailoğlu, e-Devlet'te yılın ilk 8 ayında toplam 5,5 milyar işlem gerçekleştirildiğini, bu konuda vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için yeni hizmetleri devreye almaya devam edeceklerini söyledi.

- "Yerli veri merkezi yatırımı olmazsa olmaz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, veri gizliliğinin önemine işaret ederek, bu meselenin artık uluslararası zeminde büyük önem taşıyan bir konu haline geldiğini söyledi.

Tüm kurum ve kuruluşlarla verinin taşıdığı önemin farkında olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalmalı' görüşünden yola çıkarak kurumlarımızın yatırımlarını bu yaklaşımla yapması son derece önemlidir. Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır." dedi.

Bilgi ve iletişim sektöründe, her türlü doğal afet ile fiziki ve siber saldırılara karşı verinin saklanmasının ve yedeklenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda Turkcell'in bugün açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezi de güçlü ve yedekli bir teknoloji yatırımıdır. Veri merkezinin yerlilik oranının yüzde 75'lerde olması kıymetli bir gelişmedir. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve inşa edilen veri merkezimiz, Ankara, İzmir ve Gebze veri merkezlerinin bilgi yedekliği ve güvenliği açısından son derece önemlidir."

Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim sektöründeki baş döndürücü gelişmelerin sağladığı katkılardan birisinin de doğal afetler sırasında ortaya çıktığını belirterek, "Hatırlayacağınız üzere, çok kısa süre önce yaşadığımız sel, yangın felaketlerinde, bölgede artan mobil haberleşme trafiğini karşılamak amacıyla hızla harekete geçtik. İhtiyaç olan ilave mobil haberleşme altyapılarını çok kısa bir sürede hizmete aldık." diye konuştu.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Karaismailoğlu, daha sonra veri merkezinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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