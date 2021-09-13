Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
|13 Eylül 2021 12:30
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