1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
13 Eylül 2021 12:51
+Aa- Yazdır
Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Dereli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 iş makinesi sevk edildi.

Yaklaşık 2,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu hastanede ameliyat, devlet hizmeti olana 6 ay sonra, paralı olana yarın
13 Eylül 2021 13:16		 Koronavirüsün semptomları değişti mi?
13 Eylül 2021 13:05
Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri
13 Eylül 2021 11:40		 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar
13 Eylül 2021 11:39
Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi
13 Eylül 2021 11:21		 Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!
13 Eylül 2021 11:08
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
13 Eylül 2021 10:59		 Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
13 Eylül 2021 09:56
İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
13 Eylül 2021 09:28		 İthal tohumda virüs alarmı: Domates, biber ve kabak tohumuna 'bitki sağlığı'
13 Eylül 2021 07:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - Kestiği ağacın altında kalan kooperatifi başkan yardımcısı öldü13:42 - HSK, kararı bozulan hakim ya da savcıyı eğitime alacak13:37 - Müteahhitzedeler! Binlerce lira buhar oldu13:33 - Çok Güzel Hareketler'de yaprak dökümü! 19 kişi birden ayrıldı13:30 - Öğrenciler ve üniversite personeli aşı olarak eğitime başladı13:25 - Thodex soruşturmasında Bakanlık rapor hazırlanacak
13:19 - Bakan Özer: Vaka nedeniyle tatil edilen okul yok13:16 - Bu hastanede ameliyat, devlet hizmeti olana 6 ay sonra, paralı olana yarın13:16 - CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Yoğurt tüketiminin, yüksek tansiyonu düşürdüğü tespit edildi13:05 - Koronavirüsün semptomları değişti mi?
12:51 - Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü12:45 - Havai fişek patlaması hakkında herhangi bir sabotaj ihbarı gelmemiş12:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı12:21 - Gün ortası döviz fiyatları12:21 - Karaismailoğlu, Turkcell Avrupa Veri Merkezi açılışına katıldı
12:18 - Hamsinin fiyatı 20 liraya düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu
İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı satmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
harun kolçak 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 3
doğan canku 1
aşı deneyimleri 2
itiraf 1
hastalık yoktur hasta vardır 1
mu da gelir mu da geçer 1
çizgi film 1
memur maaşı 3
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam