Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
|13 Eylül 2021 12:51
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Dereli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 iş makinesi sevk edildi.
Yaklaşık 2,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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