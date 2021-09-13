Çok Güzel Hareketler'de yaprak dökümü! 19 kişi birden ayrıldı
|13 Eylül 2021 13:33
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Kanal D'nin 2019'dan bu yana ekranda olan ve Pazartesi itibariyle 3. sezonuna başlayacak olan komedi programı Çok Güzel Hareketler'den 19 oyuncu ayrıldı. Ekibin sayısı 39'dan 20'ye düştü. Alt yapı kavramı kalktı ve herkes A takıma yerleşti.
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibinde büyük bir ayrılık yaşanıyor. Daha önce 9 kişinin ayrıldığı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla öğrenilmişti. Ancak ekipten 10 kişi daha ayrıldı.
20 KİŞİYE DÜŞTÜLER!
Hem alt yapı hem de çoğunluğunu ekibe daha önce girenlerin oluşturduğu A takımda yaşanan gözle görülür eksiklik sonrası alt yapı ifadesi ortadan kalktı ve herkes A takım oldu.
ARİF VE HİLMİ DÖNECEK Mİ?
Kanser tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu'nun ve askerliğini tamamlayan Hilmi Deler'in yakın bir ileri tarihte ekibe geri katılmaları bekleniyor.
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