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Kestiği ağacın altında kalan kooperatifi başkan yardımcısı öldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Musa Ay yaşamını yitirdi.
|13 Eylül 2021 13:55
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İlçeye bağlı 1600 rakımlı Balıklı Yaylası'ndaki ormanlık alanda makta işçisi olarak çalışan Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ay, ağaç kesimi yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Bu sırada kestiği ağacın altında kalan Ay, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ay'ın cenazesi, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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