Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen atamasında, 2020 ve 2021 KPSS puanlarının birlikte kullanılmasıyla ilgili olarak "Biz adil olmak durumundayız." dedi.
|13 Eylül 2021 14:15
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen ataması ile ilgili adil olmaları gerektiğini bu yüzde 2020 ve 2021 KPSS puanı ile alım yaptıklarını dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen ataması ile ilgili TRT Haber'e açıklamada bulundu.
Bakan Özer'in 15 bin öğretmen ataması ile ilgili yaptığı açıklama
Şu andaki öğretmen sayımız 1.2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitimin kalitesinin artması yönünde gereken her türlü desteği veriyor. Biz adil olmak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2020 ve 2021 KPSS'sine giren tüm öğretmen adaylarımıza bu şansı tanıdık. Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık.
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