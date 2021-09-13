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Prizlerde takılı kalan cihazlar elektriğin yüzde 5'ini tüketiyor

Prize takılı halde bırakılan cihazların elektrik harcayıp harcamadığı yıllardır tartışılan bir konu. Ancak şarj aletlerinin prizde boş yere takılı kalması tahmininizden çok daha fazla elektrik harcıyor.
13 Eylül 2021 14:12
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Prizlerde takılı kalan cihazlar elektriğin yüzde 5'ini tüketiyor

Evlerimizde neredeyse hemen her cihaz fişe takılı halde. Televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şarj cihazları.

Bu cihazların neredeyse hepsi kapalı veya bekleme (stand-by) konumunda. Ancak onları şu anda kullanmıyor olmamız elektrik harcanmadığı anlamına gelmiyor.

Fişe takılı bekleyen elektronik ürünler tüketimi artırıyor

Özellikle telefon, tablet, akıllı saat gibi çok kullanılan cihazları düşünecek olursak, bunun için şarj aletlerinin herhangi bir cihaza bağlı olup olmaması da fark etmiyor.

Evinizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünler hatırı sayılır miktarda elektrik tüketiyor.

Televizyon, ütü, saç kurutma makinesi özellikle de fişe boş yere takılan şarj adaptörleri bile cebinizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle işiniz bittiğinde fişi prizden çıkarmak en doğru seçenek.

Uzmanlar, ülkemizde tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 25'inin evlerde tüketildiğini, bununla ilgili de son yılarda gerek çalışan cihazların enerji sarfiyatı, gerekse prizde bırakılan cihazların o anda tükettikleri elektrik hakkında limit değerler getirildiğini söylüyor.

Şu anki çalışmalar, yüzde 5'lik bir tüketimin prizlerde bırakılan cihazlardan kaynaklandığını gösteriyor.

216 liralık fazladan tüketim

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Müdür Vekili Ali Fuat Aydın, prize boş yere takılan fişlerin elektrik tüketimini nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor:

"Son düzenlemelerle önce 1 vat sonra yarım vata kadar düşürüldü beklemede (stand-by) bırakılan cihazların tüketim limitleri. Bunun 365 gün 24 saat olduğunu düşünürsek 1 vat tüketen bir cihaz 720 vat tüketir ayda. Bunun evde 30 vatlık bir tüketim olduğu düşünülürse ve 24 saat üzerinden hesaplarsak yaklaşık bugünkü tarifelere göre 216 liralık bir tüketimden bahsetmek mümkün. Bunu fazladan tüketmiş oluyoruz."

Tasarruf yöntemleri neler?

Aydın, alınabilecek küçük önlemlerle enerji tüketimini azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor.

"Tasarruf anlamında yapılabilecek çok şey var. Mesela aydınlatmada daha az sarfiyat sağlayan LED ampuller uzun zamandır kullanımda. Evdeki aydınlatma gereçlerinin ona dönüştürülmesi, bütün cihazların özellikle enerji verimli sınıflarının yüksek, düşük sarfiyat yapan cihazlardan seçilmesi yararlı olacaktır. Eski modellerin de oldukça fazla tüketim yaptığı unutulmamalı. Evlerde elektrik tüketen cihazlardan olan buzdolapları ve klimaların verimli kullanılması için yaz-kış ayarlarının yapılması önemli. Günlük kullanımının fazla olduğu saç kurutma makinesini kullanırken fazla nemi alınmış saçta kullanılması, ütü yaparken bitimine 5 dakika kala fişten çekilmesi de alınabilecek küçük ama etkili tedbirler arasında."

Faturayı yarıya düşürmek mümkün"

4 kişilik bir ailede aylık 230 kilovatsaat enerji sarfiyatının öngörüldüğüne işaret eden Aydın, her türlü tedbir alındıktan sonra bunun 110 kilovatsaate kadar düşürülebileceğini belirterek, "230 kilovatsaat yılda yaklaşık 2 bin 500 liralık bir bedel ortaya koyarken, bu dediğimiz önlemlerle tüketim 1200 liraya kadar düşürülebilir" diyor.
TRT
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