Belediye başkanın ailesiyle ortak olduğu otelin kaçak eklentilerine inceleme
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiasıyla ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme başlatıldı
|13 Eylül 2021 14:16
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait otelin birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu, otelin bar, ofis alanı, mutfak ve oto yıkama bölümünün kaçak yapıldığı öne sürüldü.
İddialar üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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