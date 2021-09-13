1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye başkanın ailesiyle ortak olduğu otelin kaçak eklentilerine inceleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ailesiyle ortak olduğu otelin bazı eklentilerinin kaçak olduğu iddiasıyla ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme başlatıldı
13 Eylül 2021 14:16
+Aa- Yazdır
Belediye başkanın ailesiyle ortak olduğu otelin kaçak eklentilerine inceleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait otelin birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu, otelin bar, ofis alanı, mutfak ve oto yıkama bölümünün kaçak yapıldığı öne sürüldü.

İddialar üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kaçak avlanmada kullanılan araçlara el konuluyor
13 Eylül 2021 15:05		 Öğrenciler ve üniversite personeli aşı olarak eğitime başladı
13 Eylül 2021 13:30
Bakanlık 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde denetleme yapacak
13 Eylül 2021 12:00		 Bakan Yanık, Keşan'daki 'Motivasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi
13 Eylül 2021 11:18
Motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı
13 Eylül 2021 11:12		 Gençler savunma sanayisi için KÖK'ten yetişecek
13 Eylül 2021 11:10
İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi
13 Eylül 2021 10:02		 Helikopterden ceza yediler
13 Eylül 2021 09:30
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın
13 Eylül 2021 09:09		 İBB, lüks araç alımı ile çıtayı iyice yükseltmiş!
13 Eylül 2021 08:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Bakan Karaismailoğlu: Türkiye mühendislik ve müteahhitlik ihracatı yapıyor15:34 - Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: Çok pişmanım15:26 - 6 bin lira maaş var, çalışan yok! 'Bin kişi olsa hepsine ihtiyaç var'15:26 - 2021 yılında 130 terör eylemi engellendi15:20 - Havai fişek fabrikasındaki sabotaj iddiasına MİT'ten cevap15:14 - İmam cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti
15:14 - Kur'an Kursu öğretmenini baldızına attığı mesajlar yaktı15:10 - İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti15:08 - 50 metre ara ile iki markette aynı üründe yüzde yüz fiyat farkı15:05 - Kaçak avlanmada kullanılan araçlara el konuluyor15:00 - Puan hesaplama önemi14:56 - 'Sedanur' soruşturmasında savcılıktan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz
14:51 - HSK, kararı bozulan hakim ya da savcıyı eğitime alacak14:47 - Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı14:39 - Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak geleceğe özgüvenle yürüyoruz14:30 - Türk ürünleri için İstanbul'dalar14:19 - Otobüse binen şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz
14:18 - Kıskanç müşteri, çalışanı işinden etti!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı satmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diğer virüsler nereye saklandı 1
itiraf 1
8.400 TL maaşa garson bulamayan dürümcü 1
robot filosu 1
sezen aksu dinlemek 1
memur maaşı 3
gece telefonun çalması 2
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 2
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 3
Bugün olanlar 1
SON İLANLAR
Yetiştirilmek üzere stajyer öğrenci alınacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam