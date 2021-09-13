Otobüse binen şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, elektronik kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsu duyuluyor.
|13 Eylül 2021 14:19
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Belediye iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı.
Şehit yakınları ve gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART'ın okuttukları sırada cihazdan "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamadan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Gaziler Sinan Atkale ve İsmail Balaz da anonsun kendilerini gururlandırdığını belirtti.
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