1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otobüse binen şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, elektronik kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettar" anonsu duyuluyor.
13 Eylül 2021 14:19
+Aa- Yazdır
Otobüse binen şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz

Belediye iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı.

Şehit yakınları ve gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART'ın okuttukları sırada cihazdan "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamadan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gaziler Sinan Atkale ve İsmail Balaz da anonsun kendilerini gururlandırdığını belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmam cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti
13 Eylül 2021 15:14		 50 metre ara ile iki markette aynı üründe yüzde yüz fiyat farkı
13 Eylül 2021 15:08
Prizlerde takılı kalan cihazlar elektriğin yüzde 5'ini tüketiyor
13 Eylül 2021 14:12		 Bu hastanede ameliyat, SGK'lı olana 6 ay sonra, paralı olana yarın
13 Eylül 2021 13:16
Koronavirüsün semptomları değişti mi?
13 Eylül 2021 13:05		 Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü
13 Eylül 2021 12:51
Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri
13 Eylül 2021 11:40		 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar
13 Eylül 2021 11:39
Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi
13 Eylül 2021 11:21		 Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!
13 Eylül 2021 11:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Bakan Karaismailoğlu: Türkiye mühendislik ve müteahhitlik ihracatı yapıyor15:34 - Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: Çok pişmanım15:26 - 6 bin lira maaş var, çalışan yok! 'Bin kişi olsa hepsine ihtiyaç var'15:26 - 2021 yılında 130 terör eylemi engellendi15:20 - Havai fişek fabrikasındaki sabotaj iddiasına MİT'ten cevap15:14 - İmam cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti
15:14 - Kur'an Kursu öğretmenini baldızına attığı mesajlar yaktı15:10 - İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti15:08 - 50 metre ara ile iki markette aynı üründe yüzde yüz fiyat farkı15:05 - Kaçak avlanmada kullanılan araçlara el konuluyor15:00 - Puan hesaplama önemi14:56 - 'Sedanur' soruşturmasında savcılıktan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz
14:51 - HSK, kararı bozulan hakim ya da savcıyı eğitime alacak14:47 - Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı14:39 - Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak geleceğe özgüvenle yürüyoruz14:30 - Türk ürünleri için İstanbul'dalar14:19 - Otobüse binen şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz
14:18 - Kıskanç müşteri, çalışanı işinden etti!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı satmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
gece telefonun çalması 2
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 2
sezen aksu dinlemek 1
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
memur maaşı 3
diğer virüsler nereye saklandı 1
çizgi film 1
aşı deneyimleri 2
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 3
SON İLANLAR
Yetiştirilmek üzere stajyer öğrenci alınacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam