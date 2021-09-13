Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak geleceğe özgüvenle yürüyoruz
|13 Eylül 2021 14:39
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İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden akınların önüne geçilmiştir. Düşman Sakarya'dan geri doğru çekilirken önüne gelen her yeri yakıp yıkarak gerçek yüzünü göstermiştir. Sakarya Zaferi tıpkı Malazgirt, Bursa ve İstanbul gibi şanlı tarihimizin en önemli yapraklarından biridir. Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımıştır. 22 gün ve gece süren mücadele sonunda düşmen çekilmeye mecbur kaldı. Polatlı Haymana hattında kazanılan bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak unutturmamalıyız. İstiklal harbimizi hangi büyük şartlarda, ne büyük fedakarlıkla kazandığımızı unutturmamalıyız.
TÜRK MİLLETİ YENİ BİR BAŞLANGICA İMZA ATTI
Anadolu'dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıca imza atmıştır. Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik.
MAĞDURİYETLERİ GİDERECEK ADIMLARI ATTIK
Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında milletimiz yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları attık. Yönümüzü hep geleceğe dönüp istikametimizi belirleyerek oraya doğru yürüyoruz. Bazıları 2023 hedeflerimizi hala orta-uzun vadeli program olarak sanıyor. 2023 hedeflerimiz tıpkı milli mücadele gibi senaryolara karşı başkaldırıdır.
ASIRLIK İHMALLERİN TELAFİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla, istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Asırlardır kuşatma altında tutan medeniyet ufkumuzu tekrar açmayı başardık. Her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik.
CUMHUR İTTİFAKI OLARAK GELECEĞE ÖZGÜVENLE YÜRÜYORUZ
Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz, özgüvenle bunu başaracağımıza inanıyoruz.
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