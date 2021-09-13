50 metre ara ile iki markette aynı üründe yüzde yüz fiyat farkı
Bursa'da Mustafa Aktaş isimli kişi, aralarında 50 metre bile mesafe bulunmayan iki süper markette aynı marka ve gramaj tereyağındaki yüzde yüze yakın fiyat farkı olduğunu iddia etti.
|13 Eylül 2021 15:08
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İhlas Haber Ajansı'na konuşan Aktaş, bir gün önce bir marketten kilosu 92 liraya aldığı tereyağı ertesi gün başka markette 49.95 liraya bulduğunu ve bu sebeple ürünü iade ettiğini söyledi.
Aktaş, iki marketten aldığı ve arada yaklaşık yüzde 90 fiyat farkı olan fişleri marketin merkezdeki yetkililere sordu. Aktaş, istenmesi üzerine fişlerin fotoğrafını da çekip yetkililere iletti. Dönüş yapılacağı söylenmesine rağmen aradaki fiyat farkıyla ilgili Aktaş'a marketten herhangi bir geri dönüş olmadı.
Aktaş bunun üzerine marketin fiyat politikasını Bursa Ticaret İl Müdürlüğ'üne şikayet etti. Ancak müdürlükten "Marketler arası fiyat farkı olabiliyor. Normal bir durum. Pazartesi getirin inceleyelim" cevabı aldı.
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