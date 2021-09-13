İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti
|13 Eylül 2021 15:10
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te yaşayan 20 yaşındaki Gökdeniz Taşçı, istediği ayakkabıyı almayan ailesiyle bir yıldır dargın bir şekilde yaşıyordu. Gökdeniz, bir hafta önce ise babasıyla yaşadığı tartışma sonrası evi terk etti. Bir haftadır aramadıkları yer kalmayan gözü yaşlı aile çocuklarının hayatından endişe ediyor.
Oğlunu çok sevdiğini söyleyen baba Yılmaz Taşçı, kendisinin iyiliği için söylediği her şeyi yanlış anladığını belitti. Oğluna
'"Ben, sen ne dersen yaparım, dön evine"diyerek seslendi.
Oğlunun kendilerine küsmesinin ardından odasına kapandığını ifade eden baba Taşçı, "
Bir sene önceye kadar bizi seviyordu, en son bir ayakkabı istedi o ayakkabıyı almadım diye küstü bize, bir yıldan bu yana bizimle konuşmuyordu. Kendini odaya kapattı, çıkıp hiç dolaşmıyor, yemeğini getiriyoruz ayrı yiyor, bizim yanımıza gelmiyor, konuşmuyor bütün zamanını evin içinde odasında geçiriyordu" dedi.
'7 gündür kayıp'
Tartışma yaşadıkları günü anlatan baba Taşçı, "O gün annesi odasını temizleyeyim dedi o da istemedi. Hep olumsuz şeyler söyledi ben de 'oğlum, biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz sen bizi anlamıyorsun' dedim. Kızdı, tartıştık sonra çekti gitti evden. 7 gün oldu daha dönmedi" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: Çok pişmanım
13 Eylül 2021 15:34
|'Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı' iddiasına inceleme başlatıldı
12 Eylül 2021 20:35
|Olba Antik Kenti'nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ulaşıldı
12 Eylül 2021 15:57
|Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor
12 Eylül 2021 13:48
|Ankara Büyükşehir'e ait 5 taşınmaz üniversite öğrencilerine yuva olacak
12 Eylül 2021 13:34
|Evinin ahırını atölyeye çevirip çitlembik yağı üretmeye başladı
12 Eylül 2021 11:17
|Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar 'aile içi'
12 Eylül 2021 10:21
|Vali ceketi çıkardı, traktörle yer fıstığı hasadı yaptı
12 Eylül 2021 09:47
|106 yıllık batıklar The New York Times'a haber oldu
11 Eylül 2021 23:35
|Muhteşem doğasıyla Papart Vadisi kendine hayran bırakıyor
11 Eylül 2021 20:13