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Puan hesaplama önemi

Puan hesaplama önemi
13 Eylül 2021 15:00
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Puan hesaplama önemi

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TYT - AYT- YKS - KPSS - LGS ya da ÖSYM'nin adayları belirli sınavlara girdikten sonra puanlar hesaplanır. Puan hesaplama kesinlikle önemli bir detaydır. Sınav sonucunun tam anlamıyla açıklanmasından önceki süreçte adaylar yaptıkları doğru ya da yanlışlara göre puanlar hesaplayabilir. Ya da hazırlık sürecinde aday puan hesaplama yaparak kapasitesini, güncel durumunu analiz ederek daha az ya da daha çok çalışmayı hedefleyebilir. Bunun için doğru bir sistem tercih edilmeli. Puan hesaplama sistemimizle, ÖSYM'nin bilinen sınavlarındaki hesaplamaları dilediğiniz doğrultuda hesaplayabilirsiniz.

TYT Puan Hesaplama

TYT puan hesaplama, aday puanlarının 100 ile 500 aralığında hesaplamaya göre gerçekleşir. Yaklaşık 4 bölümden oluşan TYT puan hesaplama, yapılan her dört yanlışta bir doğrunun gitmesi ile gerçekleşir. Net denilen hesaplamaya da, bu doğrultuda ulaşılır. Tyt puan hesaplamasında yapılan netler, beraberindeki katsayılar ve özel formüller ile birlikte kişinin TYT ham puanını ortaya çıkarır. TYT tercih atamalarında; TYT ham puanına artı olarak okul başarı puanınız da eklenir. (OBP)

KPS Puan Hesaplama

KPSS puan hesaplama sistemi nasıl gerçekleşir? KPSS puan hesaplama sistemi her yıl farklılık gözetebilir. Sınavın zorluğuna göre standart sapma değişimleri sisteme göre üst seviyededir. Burada güncel bir hesaplama sistemi tercih edilmeli. Özel formüller ya da geçmiş yıllarda uygulanan belirli istatistik veriler ele alınır, güncele uyarlanır.

LGS Puan Hesaplama

LGS puan hesaplama, Öğrencinin sınav puanına artı olarak, okul ortalaması ile gelen başarı eklenerek hesaplama yapılır. LGS puan hesaplama sisteminde her ders için yapılan doğru ya da yanlış sayılarının, net bir şekilde bilinmesi gerekir. Burada LGS sınavına giren adaylar her bir test için ham puan yani diğer bir ifadeyle puanlarına özel formüller kullanarak hesaplayabilir. LGS puan hesaplama için puanhesaplamalari.com sistemimiz bünyesinde siz de puanlarınızı hesaplayabilirsiniz. Burada her ders için ayrı kutucuklar bulunur. Kutucuklara doğru ya da yanlış sayılarını net bir şekilde girdiğiniz takdirde ortaya net yani diğer bir ifadeyle ham puan çıkar.

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