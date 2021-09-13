1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmam cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti

Sivas'ta bir imam, görev yaptığı caminin bahçesinde bulduğu altınları polis ekiplerine teslim etti.
13 Eylül 2021 15:14
+Aa- Yazdır
İmam cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Asr-ı Saadet Cami'nin imam-hatibi Halil İbrahim Yüceal, cami bahçesinde 2 adet yarım altın buldu.

Bir süre cami çevresinde altınların sahibini arayan ve bulamayan Yüceal, daha sonra altınları polis ekiplerine teslim etti.

Yüceal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2004 yılından bu yana camide görev yaptığını belirterek, "Caminin içinin ve bahçesinin temizliğini kendim yapıyorum. Bir gün önce yine bahçede temizlik yaparken kağıda sarılmış vaziyette yarısı görünür halde altınları gördüm ve aldım. Baktım zaman geçmiş çünkü altın oksitlenmişti. Emniyete bildirdim. Sağ olsunlar geldiler altınları teslim ettim. İnşallah kaybeden kimse bulunur." dedi.

Polisler, tutanak karşılığında teslim aldığı altınları polis merkezi amirliğine götürdü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
50 metre ara ile iki markette aynı üründe yüzde yüz fiyat farkı
13 Eylül 2021 15:08		 Otobüse binen şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz
13 Eylül 2021 14:19
Prizlerde takılı kalan cihazlar elektriğin yüzde 5'ini tüketiyor
13 Eylül 2021 14:12		 Bu hastanede ameliyat, SGK'lı olana 6 ay sonra, paralı olana yarın
13 Eylül 2021 13:16
Koronavirüsün semptomları değişti mi?
13 Eylül 2021 13:05		 Uşak'ta çıkan orman yangını söndürüldü
13 Eylül 2021 12:51
Üniversiteye yeni başlayanlara uyum süreci önerileri
13 Eylül 2021 11:40		 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için dört bir yandan Muş'a geliyorlar
13 Eylül 2021 11:39
Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırsın' önerisi
13 Eylül 2021 11:21		 Kebapçı ve dönerciler: Günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyoruz!
13 Eylül 2021 11:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Bakan Karaismailoğlu: Türkiye mühendislik ve müteahhitlik ihracatı yapıyor15:34 - Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: Çok pişmanım15:26 - 6 bin lira maaş var, çalışan yok! 'Bin kişi olsa hepsine ihtiyaç var'15:26 - 2021 yılında 130 terör eylemi engellendi15:20 - Havai fişek fabrikasındaki sabotaj iddiasına MİT'ten cevap15:14 - İmam cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti
15:14 - Kur'an Kursu öğretmenini baldızına attığı mesajlar yaktı15:10 - İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti15:08 - 50 metre ara ile iki markette aynı üründe yüzde yüz fiyat farkı15:05 - Kaçak avlanmada kullanılan araçlara el konuluyor15:00 - Puan hesaplama önemi14:56 - 'Sedanur' soruşturmasında savcılıktan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz
14:51 - HSK, kararı bozulan hakim ya da savcıyı eğitime alacak14:47 - Otomobilin çarpması ile havaya uçan öğrenci ağır yaralandı14:39 - Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak geleceğe özgüvenle yürüyoruz14:30 - Türk ürünleri için İstanbul'dalar14:19 - Otobüse binen şehit yakınları ve gazilere duygulandıran sürpriz
14:18 - Kıskanç müşteri, çalışanı işinden etti!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memura zam hesabında sürpriz fark!
'Aşı öldürüyor' diyen Eczacı 1 hafta sonra koronadan öldü
272 itfaiyeciye 25 milyon TL'lik miras
Ders ve ek ders saatlerine ilişkin Kararın en güncel hali için tıklayın
Bakan Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir
Bakan Özer'den KPSS 2020 ve 2021 ile 15 bin öğretmen alımı açıklaması
Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum
Mehmet Özhaseki başı açıklara bakmıyor mu? İşin aslı ortaya çıktı
Hemşireler kendilerine tanımlanan aşıyı satmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 2
basketbol 1
şu an çalan şarkı 1
memur maaşı 3
virüs 1
Memurlar.net in rahatsız edici reklamı. 3
çizgi film 1
arjantin 1
aşı deneyimleri 2
itiraf 1
SON İLANLAR
Yetiştirilmek üzere stajyer öğrenci alınacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam