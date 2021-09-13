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2021 yılında 130 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerinin tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.
13 Eylül 2021 15:26
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2021 yılında 130 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 2021 yılında terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"130 terör eylemi engellendi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılında güvenlik güçlerimizin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eylemi engellendi."
Memurlar.Net
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