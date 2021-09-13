2021 yılında 130 terör eylemi engellendi
İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerinin tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.
|13 Eylül 2021 15:26
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 2021 yılında terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"130 terör eylemi engellendi"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2021 yılında güvenlik güçlerimizin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eylemi engellendi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de FETÖ şüphelisi yakalandı
13 Eylül 2021 12:30
|Gaziantep'te FETÖ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi
13 Eylül 2021 11:55
|Cevher' kod adlı terörist Gara'da etkisiz hale getirildi
13 Eylül 2021 11:07
|İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
13 Eylül 2021 10:44
|TSK'da FETÖ operasyonunda 5'i muvazzaf 10 kişiye gözaltı
13 Eylül 2021 10:32
|Hapsi kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın öğretmen cezaevine gönderildi
13 Eylül 2021 10:13
|Balıkesir'de FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 42 gözaltı kararı
13 Eylül 2021 09:20
|Yargıtay'dan eski Müsteşar Erdem'in 'beraat' kararına itiraz
13 Eylül 2021 08:54
|Rus ajanı PKK'nın Sincar sorumlusu
13 Eylül 2021 07:05
|Casusluktan İHA da çıktı
13 Eylül 2021 06:15