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'Gıdada fiyat artışı arz kaynaklı'

Gıdada fahiş fiyatlara yönelik tedbirler artırılırken uzmanlara göre, fiyat artışı arz kaynaklı
13 Eylül 2021 16:22
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'Gıdada fiyat artışı arz kaynaklı'

Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışı soruşturmak üzere Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Uzmanlar, gıda fiyatlarındaki artışın koronavirüs sonrası dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma ve yüksek enflasyondan kaynaklı olduğunu belirtiyor.

"Şu anda gıda sektöründe arz sorunu yaşanıyor"

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Pınar, "Şu anda biz arz sorunu yaşıyoruz gıda sektöründe. Arz sorunu ile kastımız, bir tabi kuraklık etkili oldu ciddi bir kuraklık yaşandı, ikincisi maliyetler arttı. Tabi bir üçüncü noktada burada bir spekülatif davranışlar da var" dedi.

9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde denetim yapıldı.

"Fahiş fiyat artışı denetleniyor"

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Burada aranılan hem mevzuat açısından bir eksiklik var mı hem de piyasalar açısından toptancı hallerle perakende marketler arasında enflasyona da tesir edecek bir fiyat farklılığı var mı? Fahiş fiyat var mı aranılan bu" diye konuştu.

Denetimlerde üreticiden tüketiciye tedarik kanalları takip ediliyor. Ayrıca bu süreçte kayıt dışı işlemlerin tespiti de sağlanacak.

Gıda fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, mercimek ve nohut ithalatına da düzenleme getirildi.

Gümrük vergisi sene sonuna kadar sıfırlandı.
TRT
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