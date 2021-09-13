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Bakanlıktan 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
13 Eylül 2021 16:29
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Bakanlıktan 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, JP Morgan ve Societe Generale yetkilendirildi.
Anadolu Ajansı
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